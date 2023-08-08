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    Тариф на вывоз ТБО повысили в Атырау

    8 Августа 2023, 19:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в два раза повысился тариф на вывоз твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ТОО «Спецавтобаза» опубликовала публичный договор о повышения тарифа с августа. Он теперь составляет 379,50 тенге с человека - для жителей многоквартирных домов и 409,26 тенге - для проживающих в честном секторе. До повышения тариф составлял 197 тенге - с живущих в квартирах и 214 тенге - в домах.

    Однако, как сообщает ТОО «Спецавтобаза», для некоторых категорий жителей города предусмотрены скидки. Для приравненных к участникам Великой Отечественной войны предоставляется 100-процентная скидка, для многодетных матерей и их детей до 18 лет, инвалидов I и II групп, матерей, воспитывающих особенных детей и пенсионеров по возрасту – 50 процентов.

    Повышению тарифа в Атырау предшествовали бурные дискуссии в социальных сетях. В октябре прошлого года ТОО «Спецавтобаза» на общественных слушаниях предложила повысить тариф в три раза - до 600 тенге. Однако общественникам удалось убедить депутатов городского маслихата снизить эту цифру в среднем до 400 тенге с человека.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ЖКХ Цены и тарифы Атырау
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