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    Тариф на вывоз мусора изменился в Актобе

    2 Августа 2023, 06:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа тариф на вывоз твердо-бытовых отходов в Актобе вырос почти в 2,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Актобе, с 1 августа 2023 года тариф на вывоз мусора для собственников квартир в многоэтажных жилых домах составляет 417 тенге, для домов частного сектора - 450 тенге. Раньше жители многоэтажек платили за эти услуги 180 тенге с человека, а в частном секторе – 200 тенге.

    Также с августа вывозить мусор в Актобе будут три компании - к действующим NEO PLUS и «Таза Каргалы» присоединяется ещё один оператор - ТОО АТК Qyzmet. Новое предприятие открывается на базе СПК «Актобе». Руководителем дочерней организации назначен Ильяс Шаяхметов.

    Как известно, ТОО Clean City прекращает свою деятельность в Актобе. Организация, головной офис которой находится в Астане, обслуживала почти 60% территории города: как часть Астанинского района, так и часть Алматинского. Это старая часть города, районы Курмыш, Москва, Сазда, Болашак, жилой массив Каргалы, Махамбетовка, ВОХР, посёлок Кирпичный, а также ряд садоводческих коллективов. Теперь вся абонентская база переходит на баланс нового предприятия. Новый оператор находится на стадии формирования и подписания необходимых документов, сотрудники предприятия уже приступают к выполнению своих обязанностей. 133 работника прекратившего работу ТОО перешли на работу в АТК Qyzmet.

    «Также в целях стабилизации ситуации с вывозом ТБО при поддержке акимата города в новую организацию организуется дополнительная техника, помимо переданной на баланс. Всего на линию вышли 29 единиц техники. На приобретение 54 единиц спецтехники из бюджета выделено 3 млрд тенге. Из них 25 мусоровозов. 5 мусоровозов уже привезены в город. Еще 5 прибудут до 10 августа. Остальные 15 единиц техники будут доставлены до конца сентября», - сообщили в пресс-службе акимата.

    В ближайшее время планируется обновить абонентскую базу и создать call-центр.

    «Качество предоставляемых коммунальных услуг напрямую зависит от сознательности граждан. На сегодня лишь 60% населения оплачивают услуги мусоровывозящих компаний. Если жители будут исправно платить по счетам, то проблем с вывозом мусора не будет», - считают в ведомстве.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экология Цены и тарифы Актобе
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