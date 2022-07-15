Тариф на воду повысят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска за июль будут оплачивать воду по новым тарифам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ТОО «Кызылжар су», для физических лиц тариф на подачу воды составит 76,4 тенге за кубометр, для юридических – 356,3 тенге, для бюджетных организаций – 1 064 тенге за кубометр. То есть, обычные горожане будут платить на 4 тенге больше за воду, чем раньше.

Цены на услуги по отводу и очистке сточных вод тоже изменятся. Для физических лиц составят 70,2 тенге за кубометр, для юридических – 312,3 тенге, для бюджетников – 1 041 тенге за кубометр.

В «Кызылжар су» отметили, что тарифы на 2022 год были утверждены департаментом по регулированию естественных монополий в прошлом году. Однако все это время работал мораторий на их повышение. С января по июнь этого года действовали пониженные тарифы на воду для физических лиц. Для юридических лиц и бюджетных организаций они не менялись.

Последний раз тариф на воду в Петропавловске поднимали в 2018 году.