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    Тариф на тепло в Риддере не увеличится

    2 Февраля 2023, 11:52

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Риддер Восточно-Казахстанской области тарифы на тепло не увеличатся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году сменился собственник теплоэлектроцентрали Риддера, на которой неоднократно возникали проблемы. Новый инвестор намерен провести на ТЭЦ капитальный ремонт и заменить старое оборудование.

    В связи с этим жители Риддера беспокоятся по поводу возможного роста тарифа на тепло. На этот вопрос ответил председатель правления АО «Риддерская ТЭЦ» Куралбек Абдрахманов.

    «Вопрос с теплоснабжением в городе Риддер будет решен радикально. Для улучшения ситуации на ТЭЦ будут вложен инвестиции. А тариф на тепло в ближайшие 5 лет повышаться не будет», – сказал К.Абдрахманов 1 февраля на встрече с населением.

    Напомним, 20 января аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера, которые мерзнут в своих домах из-за неисправностей и аварии на ТЭЦ.

    Первый вице-премьер РК Роман Скляр 1 февраля дал разъяснение по поводу тарифов на тепло в Экибастузе и Риддере.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Отопительный сезон
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