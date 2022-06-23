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    Тариф на тепло снизили в Рудном

    23 Июня 2022, 06:19

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Прокуратурой города Рудного в ходе анализа установлены нарушения предприятием «Железорудная ТЭК» законодательства о естественных монополиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предприятие систематически с 2016 по 2019 годы не исполняло статьи затрат утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии, в части нормативных технических потерь», - сообщили в областной прокуратуре.

    Нарушения были устранены, а тариф на тепло снижен на 37,4%. Таким образом, были защищены права 2 732 потребителей. Сниженный тариф будет действовать с 1 июля 2022 года в течение 3 лет.

    Также 3 июня 2022 года за допущенное нарушение предприятие привлечено к ответственности по части 1 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 153 150 тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Генпрокуратура Цены и тарифы Общество
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