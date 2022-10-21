Тариф на рынке электрической мощности в РК планируют увеличить для притока инвестиций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 2035 году инвестиции в электростанции будут увеличены в три раза. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Брифинг был посвящен вопросам перехода к новой тарифной политике в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Министр напомнил, что с 2009 по 2015 годы в стране действовала программа «Тариф в обмен на инвестиции», с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. За вышеуказанный период времени был создан среднесрочный резерв мощности путем ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей, которые в итоге и дали возможность покрыть возникавший ранее дефицит.

«Сейчас же задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации «Тариф в обмен на инвестиции» состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в тарифообразовании, с увеличением ежегодных инвестиций в 3 раза. Немаловажной частью обновленной модели является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны рынка. Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий необходима прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции», – сказал Б.Акчулаков.

По его словам, в рамках действующего сейчас рынка электрической мощности лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций, установлен на уровне 32 млрд тенге. Министерством прорабатывается вопрос увеличения указанного лимита на 100 млрд тенге. Ожидается что это позволит обеспечить возможность дополнительной модернизации и расширения действующих электрических станций.

Б.Акчулаков также отметил, что, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тыс. тенге за 1 МВт в месяц до 885 тыс. тенге, что позволит привлечь в отрасль дополнительные 35 млрд тенге в год.

При этом, по словам министра, должно быть исключено перекрестное субсидирование, когда затраты на производство тепловой энергии компенсируются за счет средств от реализации электрической энергии и услуг по поддержанию готовности электрической мощности.