Тариф на отопление вырос на 20% в Астане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Как изменились тарифы на отопление в столице с 1 июля, сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Канат Кулназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере теплоснабжения оказывают услуги 3 субъекта естественных монополий, это АО «Астана-Энергия» - производство тепловой энергии, АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии, ТОО «Астанаэнергосбыт» - снабжение тепловой энергией. Тариф АО «Астана-Энергия» скорректирован в связи с увеличением расходов на оплату труда на 892 млн тенге, расходов на покупку стратегических товаров (газ, уголь, мазут) на 5,8 млрд тенге, связанных с увеличением объема производства тепла на 31% (2,1 млн Гкал) и удорожанием стратегических товаров. Изменение тарифа составило 23% с 1 837,2 до 2 261,5 тенге за Гкал»,- сказал Канат Кулназаров в ходе брифинга в акимате.

Глава ведомства отметил, что тариф на теплоснабжение также вырос.

«Тариф АО «Астана-Теплотранзит» скорректирован также с учетом увеличения расходов на оплату труда на 631 млн тенге, расходов на электрическую энергию на 359 млн тенге, расходов на содержание вновь принятых на баланс от местных исполнительных органов сетей на 180 млн тенге, а также дополнительных инвестиций на ремонт и реконструкцию сетей на сумму 1,1 млрд тенге. Изменение тарифа составило 230,4 тенге, с 1 236,5 до 1 466,8 тенге за Гкал при заявленном предприятием росте на 1276,5 тенге, или на 103%. Тариф ТОО «Астанаэнергосбыт» за снабжение тепловой энергией был скорректирован с учетом увеличения расходов на оплату труда на 180 млн тенге, расходов на стратегический товар, т.е. на покупку тепловой энергии на 4 млрд тенге, расходов на распределение тепловой энергии на 2,5 млрд тенге. Изменение конечного тарифа для населения за тепловую энергию составило 20%», - добавил спикер.

Ранее он сообщил, что в Астане тариф на воду повысили на 10 тенге.