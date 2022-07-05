Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Тариф на мусор почти в два раза повысят в Петропавловске

    5 Июля 2022, 14:59

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления маслихата Петропавловска «Об утверждении нормы образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов», в котором говорится о повышении тарифа на вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, предлагается увеличить стоимость услуг для благоустроенного сектора до 408,8 тенге в месяц на одного человека, для неблагоустроенного сектора – 464,8 тенге в месяц на человека, для юридических лиц – 3 398,26 тенге за 1 кубометр твердых бытовых отходов, захоронение ТБО – 1 599 тенге за 1 тонну.

    Вопрос повышения тарифа на мусор обсуждают с прошлого года. Предполагалось, что поднимется он с 1-го января. Выносили на обсуждение соответствующий проект постановления. В городском акимате тогда необходимость повышения стоимости объясняли тем, что занимающиеся вывозом мусора предприятия несут убытки.

    Сейчас тариф на вывоз мусора для благоустроенного сектора составляет 220 тенге с человека, для неблагоустроенного – 234 тенге, для юридических лиц – 2 530 тенге за кубический метр.

    Проект постановления будет находиться на обсуждении до 19-го июля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Регионы Казахстана Общество Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 1 млн тенге ежегодно выделяет ТОО «Акселеу» в СКО для сельской школы
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде