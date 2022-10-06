Тариф на мусор до конца года не поднимут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил, что тариф на мусор до конца года поднимать не будут. К этому вопросу вернутся, возможно, в 2023-м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече градоначальника с сотрудниками средств массовой информации обсуждали ситуацию с мусорным коллапсом. Переполненные контейнеры, стихийные свалки стали обыденностью Петропавловска. Не помогают решить проблему даже штрафы, выписываемые за выброс мусора в неположенном месте. Компании, оказывающие услуги по вывозу ТБО, неоднократно заявляли, что не справляются с работой из-за низких тарифов, которые не менялись с 2017 года.

«Предприятия, оказывающие услуги по вывозу мусора, испытывают ряд финансовых затруднений. Сейчас на них возложили дополнительную социальную нагрузку по уборке стихийных свалок. На недавней сессии горакимата мы выделили около 15 млн тенге на эти цели. Понятно, что это неправильно. Бюджет пополняется за счет налогоплательщиков. Стихийные свалки появляются каждый день. Компании готовы поставить контейнеры, но у нас есть несколько микрорайонов с частным сектором, где из 10 домов только два заключают договоры на вывоз мусора. Остальные не оплачивают услуги. Предприятия готовы вывозить и крупногабаритный мусор, который нельзя выбрасывать в контейнеры, но люди это делают. На самом полигоне его принимают отдельно, а значит должна быть отдельная машина. На это нужны средства. Но пока тариф не повышаем. Вероятно, вернемся к вопросу по истечении этого года», - прокомментировал Р. Анбаев.

В июле на сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления маслихата Петропавловска «Об утверждении нормы образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов». Предлагалось увеличить стоимость услуг для благоустроенного сектора до 408,8 тенге в месяц на одного человека, для неблагоустроенного сектора – 464,8 тенге, для юридических лиц – 3 398,26 тенге за кубометр твердых бытовых отходов. В сравнении с существующим тарифом услуги бы подорожали почти в два раза.