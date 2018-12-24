Тариф на холодную воду и канализацию снизят в Актобе с 1 января 2019 года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Актобе снизят тарифы на холодную воду и канализацию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Акбулак».

Тариф АО «Акбулак» за холодную воду с 1 января 2019 года составят для населения 78,36 тенге с НДС, что на 5 тенге ниже утвержденного инвестиционным планом тарифа на 2019 год (89 тенге) или на 7%. Услуги водоотведения составят для населения 67 тенге 57 тиын с НДС, что на 5,2 процента ниже утвержденного ранее тарифа (снижение на 3 тенге 68 тиын).



Снижение тарифа обусловлено будущим снижением тарифа на транспортировку электроэнергии от ТОО «Энергосистема». Как известно с 1 января тариф на транспортировку электроэнергии снижается на 12,3 процентов с 4,64 до 4,07 тенге. Также «Актобе ТЭЦ» заявил о снижении тарифа на электроэнергию с 7,3 тенге до 6,04 тенге за 1 кВт час или на 17,3 процента.