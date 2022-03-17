Тариф на электроэнергию в Казахстане: что даст снятие дифференциации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин озвучил предложения о том, как выровнять тариф на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос - рынок электроэнергии достаточно большой, очень много энергоснабжающих компаний. Яркие примеры – город Нур-Султан, заходит по среднему тарифу – 19,84 тенге за квТ/ч. Бытовые потребители платят 13,5 тенге. Юридические лица – 22 тенге. Бюджетные организации - 50 тенге. Естественно, на сегодняшний день высокая конкуренция. На рынке столицы только 22 компании борются за юридических потребителей. В результате гарантированный поставщик ежегодно вынужден компенсировать свои убытки, поднимая средний тариф. Когда система формировалась, она не была рассчитана на такой подход. Недавно было совещание у Главы государства. Он поддержал начало пилотного проекта по снятию дифференциации», - пояснил глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

По его словам, в результате дифференциации только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд, малый и средний бизнес - 31 млрд тенге, в целом 51 млрд тенге, х отя на рынке имеется жилищная помощь, которая покрывает коммунальные услуги.

«Выплата жилищной помощи составила всего 750 млн тенге. Как вы видите, резервы в 50 млрд тенге есть. Мы предлагаем увеличить объемы жилищной помощи, начинаем пилот в Алматы, Костанайской области и ЗКО. К чему это приведет? Постепенно выровнятся тарифы. Во всем мире физические лица платят больше. Человек, который печет хлеб, он с точки зрения эффективности для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физические потребители платят больше юридических потребителей. Но незащищенные слои населения жилищной помощью обеспечиваются. Мы будем проводить разъяснительную работу, ездить в регионы. Мы постараемся до 2025 году убрать эту дифференциацию», - добавил Серик Жумангарин.