Тариф на электроэнергию повысится в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 мая стоимость электроэнергии для населения повысится с 0,77 до 1 сома. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч стоимость 1 кВтч сохранится на прежнем уровне ­– 2,16 сом/кВтч, тариф для нуждающихся семей и граждан также остается без изменений - 50 тыйын, а цена для безлимитного потребления (без ограничения мощности ) снижена с 5,04 сом/кВтч до 3,28 сом/кВтч.

Меры по изменению тарифов направлены на обеспечение энергетической безопасности страны, бесперебойное электроснабжение населения в условиях сильного роста объема потребления, а также модернизацию устаревшего оборудования.

В Кыргызстане цена на электроэнергию является одной из самых дешевой среди стран СНГ. С ежегодным ростом внутреннего потребления электроэнергии, страна вынуждена импортировать недостающий объем у соседних стран.



