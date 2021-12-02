Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Тариф на электроэнергию могут повысить в Костанайской области

    2 Декабря 2021, 13:53

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области планируется проведение публичных слушаний по повышению цен на электрическую энергию. Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимость повышения цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям. В связи с чем, ТОО «Костанайский Энерго Центр» обратилось в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с уведомлением о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года», - говорится в сообщении.

    В связи с этим, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области планирует 14 декабря 2021 года в 15:00 провести публичное слушание по рассмотрению проекта предельных цен субъекта общественно значимого рынка ТОО «Костанайский Энерго Центр» на услуги розничной реализации электрической энергии (электроснабжение).

    На публичное слушание будут приглашены депутаты маслихата, представители органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, независимые эксперты, средства массовой информации, потребители и иные заинтересованные лица.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 8 тысяч пачек нелегальных сигарет изъято на рынке в Костанае
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде