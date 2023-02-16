Тариф на электроэнергию для населения повысится на 29,9% в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 мая 2023 года вводятся новые тарифы на электрическую энергию. Соответствующее постановление Кабинета министров КР вынесено на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина КР.

Согласно документу, в целях надежного и бесперебойного обеспечения населения электрической энергией в условиях дефицита, тариф для бытовых потребителей, который не менялся с 2015 года, предлагается повысить на 29,9% с 77 тыйынов до 1 сома за 1 кВтч (примерно с 3,94 до 5,12 тенге). При этом также увеличится предельный порог ежемесячного объема потребления электроэнергии от 700 до 1500 кВтч, в случае превышения этого лимита будет взыматься оплата 2,16 сома (11,05 тенге) за 1 киловатт-час.

Для граждан страны, проживающих в высокогорных районах и отдаленных труднодоступных зонах, порог ежемесячного объема льготного потребления электрической энергии в 1500 кВт.ч устанавливаться не будет.

Для малообеспеченных семей, имеющих детей до 16 лет и получающих ежемесячное социальное пособие «уй-булого комок», тариф на электроэнергию сохранится на прежнем уровне 50 тыйынов/ кВтч (около 2,56 тенге) при лимите потреблении до 1 500 кВтч в месяц.

Тарифы на электроэнергию будут ежегодно корректироваться с учетом уровня инфляции.



