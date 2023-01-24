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    Таразские врачи спасли ребенка, проглотившего швейные иглы

    24 Января 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Попадание инородных тел в органы дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта – не редкость и среди детей, и среди взрослых. Довольно часто такие ситуации требуют экстренного реагирования и квалифицированной врачебной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Удалить инородные тела с максимальным комфортом для пострадавшего и без лишних рисков для его здоровья позволяет прогрессивная эндоскопическая техника, которую используют в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице.

    В приемный покой детской больницы обратилась мать с жалобой, что ребенок 3 лет проглотил бегунок от застежки «молния» на одежде. Маленького пациента лечили заместители главного врача Чинибеков Сейдахмет Байдуллаевич и Кенжалы Маулим Казиевич. В диагностике инородных тел желудочно-кишечного тракта наряду с тщательно собранным анамнезом большое значение имеет динамическое рентгенологическое исследование.

    Так, на обзорной рентгенограмме брюшной полости были обнаружены бегунок и предположительно две швейные иглы в проекции желудка. При проведении процедуры ЭФГДС из желудка удалена одна игла, бегунок отсутствовал.

    Пациент был оставлен в хирургическом отделении ДБ под наблюдением специалистов. В результате бегунок со стулом вышел самостоятельно. В то же время другая игла не отходила.

    «На контрольной R–грамме брюшной полости обнаружены еще 2 иглы в верхнем этапе брюшной полости и 1 игла в проекции таза. Проведена повторная ЭФГДС и удалена игла из желудка. Затем при помощи колоноскопии удалена игла, фиксированная в сигмовидной кишке», - сообщил Сейдахмет Байдуллаевич, врач-хирург высшей категории.

    Ребенок продолжал находиться под наблюдением. На контрольной R–грамме брюшной полости обнаружена четвертая игла в проекции таза. Проведена колоноскопия и из сигмовидной кишки удалена последня игла, которая концом была фиксирована в слизистую кишечника. В настоящее время ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой.

    Данный случай позволяет сделать определенные выводы. Во-первых, миграция четырех игл по ЖКТ произошла в течение 8 дней. Во-вторых, врачи провели уникальные операции с использованием эндоскопического оборудования и извлекли из тела опасные предметы, не прибегая к оперативному лечению, который сопровождается крупными потерями крови и долгим реабилитационным восстановлением.

    «Лучшее лечение любого заболевания — это его профилактика и случаи с инородными телами не являются исключением. Родителям нужно следить, чтобы ребёнок не проглотил инородный предмет. Без присмотра недопустимы игры с шариками или монетами. Игрушки должны быть без мелких легкосъёмных деталей и соответствовать возрасту», - такие рекомендации дал Маулим Казиевич.


    Фото: t.me/DenMinPR

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия Минздрав РК
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