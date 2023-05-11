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    Таразские врачи извлекли из желудка девочки более килограмма волос

    11 Мая 2023, 19:17

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В хирургическом отделении Жамбылской областной многопрофильной детской больницы (ЖОМДБ) 12-летней жительнице города Тараз была проведена операция с редким диагнозом, в результате которого в желудке скопился волосяной ком (трихобезоар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    По словам матери девочки, в течение последних 6 месяцев после частых повторяющихся болей в животе, снижения аппетита, потери веса они обратились в поликлинику к гастроэнтерологу, получали лечение. Однако после отсутствия результатов обратились за консультацией к детскому хирургу ЖОМДБ г. Тараза, где после прохождения специальных обследований в стенах больницы (УЗИ, КТ брюшной полости, ФГДЭС) в желудке было обнаружено инородное тело. Девочку срочно госпитализировали.

    После полной готовности результатов инструментальных и лабораторных обследований к операции приступила операционная бригада квалифицированных специалистов - заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев.


    В ходе оперативного вмешательства из желудка пациентки было изъято около 1,2 кг инородного тела – трихобезоара (волосяной ком). Квалификация специалистов сыграла важную роль в сохранении целостности желудочно-кишечного тракта без повреждения внутренних органов. Сейчас девочка восстанавливается после операции.

    По словам матери, у девочки была привычка с самого раннего возраста глотать волосы, шерстяные изделия.


    Трихобезоар желудочно-кишечного тракта - очень редкая патология, поэтому является одной из наиболее актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии. Необходимо знать, что безоары желудка могут вызывать серьезные и опасные для жизни осложнения.

    Очень важно, чтобы родители уделяли особое внимание патологическим поведенческим реакциям детей и при наличии вышеперечисленных привычек, не затягивая времени, обращаться к специалистам - психологам (психотерапевтам), неврологам, гастроэнтерологам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Здравоохранение
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