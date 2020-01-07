Таразские студенты заявили о желании бороться с коррупцией

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Таза сессия» и спрос с профессорско-преподавательского состава – о нововведениях в студенческой жизни рассказали на открытии в ТарГУ имени М.-Х. Дулати фронт-офиса «Sanaly urpaq», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на медиа-службу вуза.

Торжественное открытие фронт-офиса «Sanaly urpaq» прошло при участии ректора ТарГУ имени М.-Х. Дулати, доктора педагогических наук, профессора Махметгали Сарыбекова, первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиля Тюлебаева и профессорско-преподавательского состава вуза.

Основная задача фронт-офиса - координировать антикоррупционную работу в университете, сказал Махметгали Сарыбеков, подчеркнув, что, прежде чем требовать со студентов, надо самим соответствовать.

«В нашем вузе организованы «Школа добропорядочности», Совет по этике. Имеется антикоррупционный план, документ академической честности. Работа в данном направлении не терпит формализма», - сказал ректор вуза.

«Мы должны воспитать честных, образованных, знающих свои права и обязанности молодых людей. Радует, что у нас неравнодушная молодежь, имеющая активную жизненную позицию. Вырабатывается нулевая терпимость к коррупции. Среди членов фронт-офис «Sanaly urpaq» 30 студентов», - говорит координатор фронт-офис «Sanaly urpaq» Аскар Кадыркулов.

На заседании совета по борьбе с коррупцией и предупреждению правонарушений руководитель офис-регистратора Наталья Чернявская рассказала об акции «Таза сессия» и нововведениях, которые ожидали студентов в ходе зимней сессии. Руководитель «Школы добропорядочности» Қурманбек Сагынбеков отметил, что большой спрос в первую очередь с профессорско-преподавательского состава, так как учитель должен быть образцом порядочности и примером для студентов.

Об итогах опроса среди студентов рассказала председатель научно-исследовательского общественного объединения «Жастар-зертттеу» Парида Мамедова: «В ТарГУ был проведен опрос среди студентов, в котором участвовали 925 студентов. Респонденты отвечали на вопросы, что означает коррупция, ее причины, кто, по их мнению, чаще выступает инициатором. Интересно, что многие студенты отмечали тот факт, что они не сталкивались с коррупцией в вузе. Немало и таких студентов, которые выразили желание бороться с коррупционными проявлениями».