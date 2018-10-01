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Тараз стал центром fashion-индустрии Казахстана
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Международная неделя моды «ASPARA Fashion Week» проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это второй сезон модных показов, первый прошел в мае этого года в Шымкенте. В течение четырех дней 33 дизайнера одежды из 18 стран мира покажут свои коллекции, продемонстрируют тенденции мировой моды.
Отметим, что инициатором и организатором международного мероприятия является таразский дизайнер, директор колледжа модельного бизнеса «Аспара» Айдархан Калиев.
В первый день показов свои работы представили дизайнеры Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана.
На торжественной церемонии открытия международной недели моды «ASPARA Fashion Week» присутствовала госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, отметившая, что в числе задач недели высокой моды в Таразе является укрепление духовных ценностей, сохранение народных традиций.
«Наш Президент Нурсултан Назарбаев, инициируя проект «Рухани Жангыру» подчеркнул, что наши обычаи, национальные традиции, язык, литература должны вечно оставаться с нами. Сегодня в этом зале присутствуют дизайнеры с мировым именем. Добро пожаловать в Тараз», - сказала Г. Абдыкаликова.
Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов поздравил участников и гостей международной недели моды в Таразе со столь грандиозным мероприятием.
Таразская неделя высокой моды имеет обширную географию - Франция, Италия, Голландия, Россия, Турция, Китай, Тайланд, Индия, Монголия. Также участвуют более 30 модных экспертов из Европы и Азии. В рамках Недели моды пройдет также международный конкурс дизайнеров «Нео-фольклор», в котором примут участие молодые таланты.
В течение всей недели моды дизайнеры и эксперты, зарубежные гости, посетят достопримечательности Жамбылской области, смогут принять участие в празднике еды - выставке «TARAZFOODTOURISM».
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