Тараз стал центром fashion-индустрии Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Международная неделя моды «ASPARA Fashion Week» проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это второй сезон модных показов, первый прошел в мае этого года в Шымкенте. В течение четырех дней 33 дизайнера одежды из 18 стран мира покажут свои коллекции, продемонстрируют тенденции мировой моды.

Отметим, что инициатором и организатором международного мероприятия является таразский дизайнер, директор колледжа модельного бизнеса «Аспара» Айдархан Калиев.



В первый день показов свои работы представили дизайнеры Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана.

На торжественной церемонии открытия международной недели моды «ASPARA Fashion Week» присутствовала госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, отметившая, что в числе задач недели высокой моды в Таразе является укрепление духовных ценностей, сохранение народных традиций.



«Наш Президент Нурсултан Назарбаев, инициируя проект «Рухани Жангыру» подчеркнул, что наши обычаи, национальные традиции, язык, литература должны вечно оставаться с нами. Сегодня в этом зале присутствуют дизайнеры с мировым именем. Добро пожаловать в Тараз», - сказала Г. Абдыкаликова.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов поздравил участников и гостей международной недели моды в Таразе со столь грандиозным мероприятием.







Таразская неделя высокой моды имеет обширную географию - Франция, Италия, Голландия, Россия, Турция, Китай, Тайланд, Индия, Монголия. Также участвуют более 30 модных экспертов из Европы и Азии. В рамках Недели моды пройдет также международный конкурс дизайнеров «Нео-фольклор», в котором примут участие молодые таланты.

В течение всей недели моды дизайнеры и эксперты, зарубежные гости, посетят достопримечательности Жамбылской области, смогут принять участие в празднике еды - выставке «TARAZFOODTOURISM».









