Тараз предлагают разделить на два административных района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тараз расширяет свои границы. Новый Генеральный план развития города Тараза обсуждают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешний Генеральный план города Тараза, изменивший административные границы областного центра, был разработан и утвержден в 2010 году и рассчитан до 2025 года, с учетом роста населения и увеличения транспортных потоков. По этому Генплану в черту города вошли почти 6 тыс. га земель близлежащих районов. Предполагалось расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны. Кроме того, на 462 га планировали разместить 14-й и 15-й микрорайоны с новыми современными многоэтажными домами на 355 кв. м жилья и всей сопутствующей инфраструктурой.

Сейчас в Таразе проживает свыше 364 тыс. человек, что составляет примерно треть населения Жамбылской области. По численности населения город занимает пятое место в республике после Алматы, Караганды, Шымкента и Астаны.

Как сообщалось ранее, в июле 2022 года городской отдел архитектуры и градостроительства акимата города Тараза объявил о презентации проекта «Корректировка генерального плана города Тараза». Любой заинтересованный житель города в течение двух недель мог ознакомиться с проектируемым Генпланом в здании городского Дома культуры и предложить свои идеи по организации транспортных магистралей, строительству жилых комплексов, организации мест массового отдыха, парков и скверов. Отзывы и предложения граждан были внесены в проектную схему нового Генплана.

Целью проекта нового Генплана развития города является создание благоприятных условий для жителей путем разгрузки автомобильных узлов, создания комфортного общественного пространства, улучшения экономической составляющей и механизма управления городским хозяйством.

На днях на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждался проект внесения поправок в Генеральный план города Тараза.

По информации пресс-службы главы региона, об изменениях в Генплане проинформировали руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, главный архитектор ТОО «Қолдау» - проектного подрядчика Аскар Рысбаев и экономист Анна Аблеева.

С целью развития территории города Тараза планируется присоединить к областному центру 14 населенных пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. В их числе села Красная Звезда, Талас, железнодорожная станция «Талас», расположенные в Байзакском районе. От Жамбылского района в Тараз отойдут села Шайкорык, Танты, Коныртобе, Акбулым, Кемел, Турксиб, Пригородное, Жалпак-тобе, Кызылшарык, Бектобе станция «Шайкорык».

За счет присоединения к областному центру территорий Байзакского и Жамбылского районов планируется увеличить площадь города на 11 755 га, в результате чего общая площадь Тараза составит 30 542 га.

Архитектор Арман Абдешов отметил, что предложения по поправкам в Генплан приняты проектной организацией и получили согласование в соответствующих управлениях акимата области.

По словам акима города Тараза Бахытжана Орынбекова, на основе анализа реальных показателей и прогнозирования естественного и механического прироста населения, а также в связи с территориальными изменениями административных границ города Тараза, был проведен расчет предполагаемой численности населения города.

«На основании статьи 2 пункта 5 Закона 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и в связи с тем, что население города Тараза превысило 400 тыс. человек, проектом поправок предлагается разделить административные районы города и их границы. Численность каждого административного района составит не менее 200 тыс. человек. В связи с этим Генеральным планом предложено разделить город на два административных района», - сказал Бахытжан Орынбеков.

Аким области Нуржан Нуржигитов акцентировал внимание на вопросах обеспечения ирригационных систем, инфраструктуры, жилищного строительства.

«Все расчеты и анализы, касающиеся развития областного центра, должны быть приняты к сведению», - отметил аким Жамбылской области.

Проект поправок в Генплан предполагается представить для согласования в Жамбылский областной и Таразский городской маслихаты, после чего направить на экспертизу, а затем и на утверждение в Правительство Республики Казахстан.

В случае корректировки Генерального плана города 44 551 сельских жителей станут жителями областного центра. Население Тараза составит 408 235 человек, площадь города увеличится до 30 542 га.