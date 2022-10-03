Тараз первым из городов Казахстана вошел во Всемирный список городов ремесленников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международная выставка ремесленников проходит в Таразе. В рамках выставки состоялось официальное оглашение решения специальной экспертной комиссии о включении Тараза во Всемирный список городов ремесленников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в 2022 году Тараз подал заявку на включение во Всемирный список городов ремесленников, в июле областной центр посетили 12 международных экспертов, оценивших возможности развития ремесленничества, а также туристический потенциал жамбылского региона. Международные эксперты высоко оценили исторические достопримечательности, а также условия ремесленного производства в регионе. В сентябре стало известно, что Тараз включили во Всемирный список городов ремесленников. На международную выставку ремесленников прибыли именитые гости в лице представителей экспертной комиссии Всемирного совета ремесел, президентов ассоциаций ремесленников Казахстана и зарубежных стран.

1 октября на площадках историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» стартовала Международная выставка «Тараз - город ремесленников». В амфитеатре комплекса состоялось оглашение заключения экспертной комиссии по включению города Тараза во Всемирный список городов ремесленников и подписание меморандумов о сотрудничестве. Тараз стал первым городом Казахстана, вошедшим в этот список.

Открывая церемонию подписания, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов выразил огромную благодарность международным экспертам, которые высоко оценили ремесленнический и туристический потенциал Тараза и приняли положительное решение о включении города в этот список.

«История Тараза насчитывает более двух тысяч лет, имеет богатое прошлое, - сказал аким Жамбылской области. - Сегодня ведется масштабная работа по возрождению духовных ценностей в нашем регионе. Выставка ремесленников будет проходить четыре дня. В рамках выставки проходят ярмарки-продажи сувенирной продукции, мастер-классы по рукоделию, конкурсы молодых художников и юных ремесленников. Церемония официального включения города Тараза в список городов ремесленников приурочена к проведению международной недели моды «ASPARA FASHION WEEK». Хочу поблагодарить и жамбылцев за активное участие в этих мероприятиях».

Глава региона отметил, что планируется проведение масштабных мероприятий по развитию туризма в жамбылском регионе. Предпринимателям, которые намерены работать в этом направлении, оказывается поддержка.

«Я искренне рад, что на священной аулиеатинской земле проходит международная выставка «Тараз - город ремесленников». Сегодня мы являемся свидетелями официального включения Тараза в список мировых городов ремесленников. Это масштабное событие придаст новый импульс развитию культурно-духовной и туристической сфер региона. Всемирный список городов ремесленников формируется с 2014 года и включает более пятидесяти городов мира, таких как Самарканд, Бухара, Хива, Коканд. Священный Тараз - один из первых городов Казахстана, вошедших в этот список благодаря своему огромному туристическому и ремесленному потенциалу», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев в торжественной обстановке вручил акиму города Тараза Бахытжану Орынбекову сертификат экспертной комиссии о включении города в список мировых городов-ремесленников.

Продолжилось мероприятие концертной программой с участием артистов, солистов и музыкальных коллективов региона. На площадке историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» состоялся модный показ «ASPARA Fashion».

В ярмарке-продаже сувенирной продукции участвуют свыше двухсот ремесленников как из Жамбылской области, так и из России, Татарстана, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. На выставку приходят жители Тараза всех возрастов, приводят детей на экскурсию.

В числе гостей мероприятия председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев, председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, главный дизайнер бренда «Аспара» Дома моды «Асыл Дизайн» Айдархан Калиев, председатель общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ» Анар Бексултанова и другие.

В Таразе зарегистрировано 78 ремесленников, из которых треть занимается изготовлением войлочных изделий. Ожидается, что включение города Тараза во Всемирный список городов-ремесленников позволит жамбылским мастерам реализовать свой творческий потенциал, расширить сотрудничество с другими городами и странами.

Международная выставка «Тараз – город ремесленников» продлится до 4 октября. Организатором выступает управление туризма акимата Жамбылской области.

Город Тараз имеет двухтысячелетнюю историю, в течение которой активно развивалось ремесленничество. Город на Великом Шелковом пути в средние века славился своими искусными мастерами, производившими красочную керамику, ювелирные украшения, шелк, войлок, изделия из металла.

С появлением в Таразе историко-архитектурного комплекса «Древний Тараз» в планах городских властей - создание «города ремесленников», в котором посетители, туристы могли бы увидеть сам процесс создания предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров. Планируется и возрождение забытых ремесел, некогда процветавших в Таразе, - производство войлочных изделий, шелка, шекпен, гончарное искусство.

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