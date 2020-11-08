Тараз - культовый центр ислама в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – «Священной землей Аулие-Ата» называют древний город Тараз. Эта земля хранит артефакты двухтысячелетней давности. На этом земле появилась самая древняя мечеть Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этих благодатных живописных местах, на плодородных землях с богатыми недрами, у неиссякаемых до сей поры источников чистой воды, люди селились с глубокой древности. Великий Шёлковый путь некогда пролегал через Тараз, неся с собою богатство, процветание, науку, культуру. На этой земле создавались и исчезали государства, строились и рушились города и крепости.





В средневековье Тараз стал столицей одного из уделов династии правителей Караханидов, один из которых – хан Карахан, прозванный Аулие-Ата, уже в XIX веке стал символом возрождения города после нескольких веков забвения. И, наконец, самая древняя мечеть Казахстана находится именно в Таразе.

«Тараз можно считать культовым центром ислама в Казахстане, - подчеркнул свое время Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар хаджи Дербисали. - Именно в Таразе находится самая древняя святая мечеть Казахстана. Вполне вероятно, что именно здесь бывал знаменитый духовный деятель Казахстана Хибатулла ат-Тарази, ставший первым духовным наставником знаменитого медресе Бейбарс в Каире», - заключил Верховный муфтий.

Эти слова Абсаттар хаджи Дербисали написал в книге отзывов древней мечети, открытой в 2006 году группой археологов Алматинского института археологии имени А.Х.Маргулана во главе с Карлом Байпаковым. Неподалеку от мавзолея Карахана, места паломничества верующих, был раскопан вначале фундамент древнего храма. О том, что это именно исламское сооружение, свидетельствовали колонны арабского образца, обращенный на запад михраб, а также характерная сырцовая кладка, конструкция стен, пилонов и сохранившихся оснований колонн. Всё это указывало, что здание в стиле мусульманских культовых сооружений появилось не позднее X века.

«Это время историки относят к раннему периоду ислама в Казахстане, - говорит Галия Алимжанова, заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза». – Интересно, что таразская мечеть была воздвигнута на фундаменте существовавшего еще ранее несторианского, или манихейского, храма. То есть, было более древнее сооружение, его примерно можно датировать VI - VII веками. Еще более интересно, что строительство таразской мечети упоминается в средневековых письменных источниках в связи с военным походом на Тараз в 893 году саманидского правителя Исмаила ибн Ахмеда, который тогда завоевал Тараз, обратил жителей города в ислам и повелел перестроить древнюю соборную церковь в мечеть. Этот исторический факт и подтвердили найденные археологами в ходе раскопок древней мечети фрагменты с христианской символикой», - рассказала Галия Алимжанова.





Найденная археологами древняя мечеть была восстановлена и отреставрирована по строительным технологиям своего времени. В 2007 году состоялась официальная презентация древней таразской мечети с участием Елбасы Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Именно тогда впервые за прошедшее тысячелетие под сводами древней мечети Тараза опять зазвучали суры Корана. Затем здание было открыто для широкого посещения.

«Можно сказать, что появление в Таразе из исторического небытия древней мечети, датируемой приблизительно концом VIII – началом IX века, поставило точку в многолетних научных спорах о том, когда же на территории Казахстана впервые появился ислам. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы имеем реальные, фактические подтверждения времени зарождения и существования на территории Казахстана одной из крупнейших мировых религий. И это произошло на территории древнего Тараза».

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Известно, что ко времени исторического возрождения города, во второй половине XIX века, город Аулие-Ата (ныне Тараз) состоял в основном из крепости, базара и небольших поселений вокруг, застроенных в характерной для азиатских городов радиально-кольцевой системе. В городе тогда имелись чугунно-литейные мастерские, кузницы, кожевенные и мыловаренные производства, бани, три караван-сарая и восемь мечетей.

С того периода в Таразе сохранились несколько мечетей.

В историческом центре Тараза, по проспекту Абая, находится исторический памятник архитектуры начала первой половины XIX века – мечеть Абдыкадыра. С 2002 года в здании мечети располагается действующее медресе.

«Уникальное культовое сооружение выполнено в характерном среднеазиатском архитектурном стиле монументального строения «дарбаза», - продолжает Галия Алимжанова. – Здесь мы видим богатый декор восточными орнаментами. В середине 30-х годов XX века часть мечети была разрушена. От прежнего здания сохранился только портальный вход с минаретом, украшенный по краям двумя колоннами с декоративными башенками. Это уже представляет художественную ценность и является единственным сохранившимся на территории Жамбылской области образцом «дарбаза». В 1982 году здание мечети Абдыкадыра внесли в список памятников архитектуры и градостроительства Республики Казахстан. В 2002 году реконструировали, укрепили основание фундамента, отреставрировали входную часть», - пояснила Г. Алимжанова.

По словам спикера, мечеть Абдыкадыра является типичным памятником культовой и гражданской архитектуры Аулиеатинской эпохи и находится под государственной охраной.

«Более 150 лет мечети Наметбая, расположенной в центре Тараза по ул. Ташкентской. Это культовое сооружение построено в 1867 году и также является памятником культовой архитектуры XIX века, только уже его второй половины. Названа эта мечеть по имени мецената Наметбая, пожертвовавшего средства на ее строительство. Зодчий и строитель здания неизвестны. Можно выделить как имеющий художественную ценность внутренний свод этой мечети, украшенный многоцветной росписью с растительным и геометрическим узором, сохранившим характерные архитектурно-конструктивные особенности и декор своей эпохи», - рассказала заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза».

В 1982 году мечеть Наметбая включили в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения, здание было взято под охрану государства. Сегодня этот храм является действующим.

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Однако главным исламским храмом в Таразе до недавнего времени была мечеть «Аулие-Ата», расположенная в историческом центре древнего города, близ раскопанного археологами средневекового городища Тараз – ныне это этно-исторические и этнокультурные комплексы «Древний Тараз» и «Шахристан».





Мечеть «Аулие-Ата» - культовое сооружение начала XX века и входит в список памятников архитектуры республиканского значения Казахстана.

Первоначально это была мечеть Юнус-бая (или же – в другом произношении Жунус-бай, Жунис-бай). Строился храм на деньги местного состоятельного жителя Кали Юнуса Маюсулова. Им же построены известные в Таразе «Бани Кали Юнуса», также являющиеся историческим памятником. Сохранилось и имя строителя этой мечети - мастер Сейдулла Кожа.

«Строительство храма начиналось приблизительно в 1902 - 1906 годы, а завершилось в 1913 году, - пояснила Галия Алимжанова. - Помимо самой мечети, в изначальный комплекс строений также входили библиотека, баня, медресе и кабинет имама. Здание мечети находится в глубине просторного двора по типу «Джума-Мечети», характерному для культовых сооружений среднеазиатского региона. В первые годы Советской власти мечеть несколько раз то закрывали, то снова открывали. Затем, в начале 30-х годов, здесь сделали зернохранилище, потом здание приспособили под военную казарму – в общем, типичная судьба культовых сооружений времени становления Советской власти. Но уже в годы Великой Отечественной войны, когда по всей стране массово начали открывать храмы – и мусульманские, и православные, в 1943 году эту мечеть также открыли для верующих. Во время войны прихожане этой мечети собрали средства на покупку танка для Красной Армии».

В 1982 году мечеть Юнус-бая исследовали научные сотрудники Джамбульского историко-краеведческого музея. В 1999 году название мечети было изменено на «Аулие-Ата» - в честь основателя средневековой династии Караханидов и первого названия города Тараза. До 20017 года мечеть «Аулие-Ата» считалась духовным центром мусульман Жамбылской области – до того момента, когда в Таразе открылась новая мечеть «Хибатулла ат-Тарази».

«Мечеть «Аулие-Ата» неоднократно перепланировалась и перестраивалась, - продолжает Галия Алимжанова. - В 1973 - 1974 годах в мечети проводились реставрационные работы. В 1998 - 1999 годах была произведена новая реставрация по проекту архитектора Нурлыбека Баекеева. Первоначальные размеры мечети расширялись за счет новых пристроек. Художественную ценность представляет постройка 1913 года. Это одноэтажная и прямоугольная в плане постройка, с высоко поднятым на колоннах перекрытием, разделяющим внутреннее пространство на южную и северную части. Можно отметить особую художественную выразительность потолка этого зала, расписанного орнаментами геометрических и растительных мотивов, с применением красок из природного материала», - разъяснила Г.Алимжанова.

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В ходе очередного объезда по городу Таразу аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил здание мечети «Аулие-Ата».

Сегодня одна из старейших мечетей областного центра претерпевает еще одну реконструкцию. Средства для реконструкции мечети выделил жамбылски й предприниматель Айдар Султанулы.

Если несколькими десятилетиями ранее мечеть «Аулие-Ата» находилась буквально посреди шумного и грязного городского рынка – в довольно неподобающем месте, затем, после закрытия базара, прозябала на неухоженных задворках, то теперь здесь началась реконструкция не только самого здания, но и окружающего пространства.

Для мечети создадут поистине облагороженное пространство. Здесь строится пешеходная зона, которая свяжет этно-исторические и этнокультурные комплексы «Древний Тараз» и «Шахристан» с историческим ядром древнего города – мавзолеем хана Карахана – Аулие-Ата.

Отметим, что за последние три года в областном центре появились новые места отдыха и облагородились прежние. Это набережная, какой никогда не было в городе. Это выходящий к набережной Парк Победы «Женис». Облагородились старинные городские парки, появились новые скверы, этно-исторические и этнокультурные комплексы «Древний Тараз», «Шахристан». Недавно состоялось открытие с участием главы региона Бердибека Сапарбаева новой 580-метровой пешеходной аллеи Арбат, украшенной разнообразными малыми архитектурными формами, фонтанами с оригинальной подсветкой.

По мнению главы региона Бердибека Сапарбаева, необходимо выделить Тараз среди других городов Казахстана.

«Сарыагаш мы все знаем как лечебную зону, в Туркестан едем получить благословение от наших великих предков. Также и Тараз должен чем-то отличаться. Таразу нужен свой бренд, который показал бы всем, что это город на перекрестке тысячелетий», - отметил Бердибек Сапарбаев.

На территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас. В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе. Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути. На исходе минувшего года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан». А на территории древнего исторического памятника Тектурмас создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.



