«Танковую карусель» запустили военные в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На полигоне Матыбулак в Жамбылской области завершилось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Алдаспан-2020», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В учении приняли участие соединения и части регионального командования «Юг», Десантно-штурмовых войск и Военно-воздушных сил общей численностью около 2 500 военнослужащих. Подразделения совершили марш на боевой технике и перелет на несколько сотен километров в район боевого применения на полигон Матыбулак, развернулись в боевые порядки и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника.

Особенностью учения стало использование войсками современных форм применения боевой техники. Так, для своевременного обнаружения и поражения противника из сил и средств группировки были сформированы разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы. Разведка велась беспилотными летательными аппаратами и радиолокационными станциями, которые передавали сведения на командные пункты в режиме реального времени, а боевые подразделения артиллерии и армейской авиации на основании разведданных осуществляли интенсивный сосредоточенный огонь по выявленным целям.

Подразделения сил специальных операций, используя опыт боевых действий в особых условиях, ночью выдвинулись в назначенный район и провели уничтожение передового отряда условного противника. Был применен комплексный способ засады, который включал наблюдение, минирование маршрута и возможных путей отхода, огневое поражение, а также захват необходимых документов и материалов. В таких действиях основная роль отводится правилу «золотой минуты», в течение которой противник должен быть уничтожен во избежание занятия им боевых позиций до подхода главных сил.

Танкисты вели по условному противнику непрекращающуюся стрельбу, получившую название «Танковая карусель». Она предусматривает, что каждый танковый взвод проводит огневое воздействие непрерывно. Первый танк ведет стрельбу с огневых позиций, постоянно меняя основную локацию на запасную. Второй находится на выжидательной позиции в готовности заменить первый танк, наблюдая за объектами противника. Третий – на загрузке боеприпасов. После выполнения огневых задач первой боевой машиной происходит смена танками своих позиций, что напоминает принцип вращения карусели. Это требует высокой слаженности подразделений и мастерства экипажей, а также позволяет постоянно вести поражение и подавление противника, не давая ему развернуть свои силы в боевой порядок.

Органы управления также руководствовались опытом современных вооруженных конфликтов, и наряду с классическим принятием решения на операцию, проводили планирование боевых действий на каждые сутки и ежедневное уточнение задач.

За активной фазой учения наблюдал министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, положительно оценивший результаты действий войск. Он отметил, что основным фактором совершенствования армии является практическая эффективность подготовки. В оперативно-тактической подготовке это изучение и применение опыта современных вооруженных конфликтов, продемонстрированное в ходе учения, а в боевой учебе – внедрение в процесс обучения армейской тактической стрельбы, актуальной сегодня в условиях асимметричного характера боевых действий.