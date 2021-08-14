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    22:50, 13 Август 2021 | GMT +6

    Танцующего на перекрестке мужчину задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В вечернее время на пересечении улиц Сейфуллина – Желтоксана в объектив видеокамер попал мужчина, танцующий на проезжей части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Своими действиями 33-летний житель столицы нарушал Правила дорожного движения и создавал помехи движению транспортных средств. Пьяного танцора задержал водитель проезжавшего мимо авто, который удерживал его на тротуаре до приезда наряда патрульной полиции.

    Нарушителя доставили в управление полиции. За появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение правил движения пешеходами мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 615 и 440 КРКоАП.

    Теги:
    Дороги Астана Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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