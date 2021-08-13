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Танцующего на перекрестке мужчину задержали в Нур-Султане
13 Августа 2021 11:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вечернее время на перекрестке улиц Сейфуллина и Желтоксан города Нур-Султана в объектив видеокамер попал мужчина, танцующий на проезжей части. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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Своими действиями 33-летний житель столицы нарушал Правила дорожного движения и создавал помехи движению транспортных средств. Пьяного танцора задержал водитель проезжавшего мимо авто, который удерживал его на тротуаре до приезда наряда патрульной полиции.
Нарушителя доставили в управление полиции. За появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение правил движения пешеходами, мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 615 и 440 КРКоАП.
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