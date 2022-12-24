Таможня собрала более 3,3 трлн тенге платежей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Oбъем таможенных платежей и налогов в государственный бюджет Республики Казахстан на 23 декабря 2022 года достиг 3,3 трлн тенге, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,2 трлн тенге), передает МИА «Казинформ».

В том числен НДС на импорт поступило 1,4 трлн тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 80% (766 млрд тенге). При этом, план по НДС на 2022 год исполнен досрочно 7 ноября т.г.

Товарооборот Казахстана за 10 месяцев 2022 года составил 87,6 млрд долларов США (против 61 млрд долларов США в прошлом году). В том числе импорт вырос до 24,2 млрд долларов США (против 18,3 млрд долларов США в прошлом году), а экспорт увеличился до 63,4 млрд долларов США (против 42,8 млрд долларов США в прошлом году).

Объем транзита по территории Республики Казахстан за 11 месяцев 2022 года вырос и составил 10,1 млн тонн (9,2 млн тонн за 11 месяцев 2021 года).

Почти в два раза выросло количество участников ВЭД (44,5 тыс. в 2022 году против 28,8 тыс. в 2021 году).

К ключевым мерам, позволившим обеспечить достижение указанных результатов, относятся:

1. централизация контроля. Создано Главное диспетчерское управление (ГДУ), которое осуществляет дистанционный контроль без контакта с участниками ВЭД. В результате работники таможенных постов отделены от принятия решений, система самостоятельно распределяет таможенные декларации по специалистам и определят коридор («зеленый», «красный», «желтый», «синий»), то есть минимализированы условия для коррупционных проявлений;

2. Кадровая политика. Внедряются принципы меритократии в кадровую политику. Ужесточена оценка профессионализма в таможенных органах, по фактам несоответствия от занимаемых должностей освобождены 10 руководителей таможенных постов и пять заместителей руководителей таможенных постов;

3. Цифровизация. Автоматизировано категорирование участников ВЭД. Приняты меры по совершенствованию Системы управления рисками с использованием элементов искусственного интеллекта. Начато категорирование субъектов околотаможенной сферы. Актуализированы более 8 тысяч стоимостных индикаторов риска;

4. Снятие барьеров. В среднем за сутки в 4 раза увеличена пропускная способность на приграничных пунктах пропуска с Китаем, в том числе за счет открытия ранее закрытых пунктов пропуска «Майкапшагай – Зимунай» и «Калжат – Дулаты». Для просчетов рисков участников ВЭД на сайте КГД МФ РК размещается ценовая информация по товарам. На сайте «E-окна» реализован онлайн-сервис по просмотру данных по декларированию товаров в разрезе ТС.

Особое внимание КГД МФ РК в 2022 году было уделено устранению барьеров на границе с Китаем, занимающем первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров Республики Казахстан (22,8%, 17,8 млрд долларов США). Налажен онлайн-обмен экспортными декларациями, сведения по ним приходят до того, как товар заедет на территорию КНР и Казахстана. До 2022 года Казахстан получал только сведения по товарам, перемещаемым автотранспортом (17% импорта из КНР). С 2022 года Казахстан начал получать данные по товарам, перемещаемым железнодорожным путем (80% импорта из КНР). Обеспечено достоверное декларирование импорта из КНР и по стоимости, и по количеству товаров. Как результат, на 23 декабря 2022 года в государственный бюджет РК поступило таможенных платежей и налогов на сумму 627,3 млрд тенге, что на 64% больше, чем в 2021 году (382,2 млрд тенге).

Аналогичный рост показателей наблюдается не только по Китаю, но и по другим торговым партнерам Республики Казахстан. К примеру, объем таможенных платежей и налогов за товары, ввозимые из Турецкой Республики, с начала 2022 года составил 126,9 млрд тенге, что на 75% больше аналогичного показателя за весь 2021 год (72,6 млрд тенге). При этом эффективность сбора платежей с товаров народного потребления выросла на 389% (9,95 млрд тенге с 4012 транспортных средств в 2021 году, 36,87 млрд тенге с 3038 транспортных средств в 2022 году) за счет устранения теневых схем.

Вместе с тем на контроле находится ряд задач, для решения которых КГД МФ РК будет продолжена работа по обеспечению полной автоматизации всех бизнес-процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также упрощения всех таможенных процедур.

Курс на прозрачность, взятый КГД МФ РК, сталкивается с сопротивлением отдельных участников ВЭД, которые не только идут на различные ухищрения в попытках обойти устанавливаемые правила, но и пытаются дискредитировать работу по наведению порядка. На 23 декабря 2022 текущего года выявлено в три раза больше нарушений, чем за весь 2021 год, в государственный бюджет РК взыскано 181,8 млрд тенге против 50,7 млрд тенге в 2021 году.

Справочная информация

1. Структура таможенных платежей и налогов в государственный бюджет Республики Казахстан

Позиция

на 23 декабря

2022 года

на 23 декабря

2021 года

ЭТП (нефть и нефтепродукты)

1,6 трлн тенге

975 млрд тенге

НДС на импорт

1,4 трлн тенге

766 млрд тенге

Импортная пошлина

40 млрд тенге

23 млрд тенге

Таможенные сборы

32,9 млрд тенге

25 млрд тенге

Акцизы на импорт

26,9 млрд тенге

14,7 млрд тенге

Защитная пошлина

1 млрд тенге

399 млн тенге

2. Структура поступлений в государственный бюджет Республики Казахстан от взысканий с нарушителей

Позиция

на 23 декабря

2022 года

на 23 декабря

2021 года

Таможенные проверки

85,7 млрд тенге

16 млрд тенге

Занижение таможенной стоимости

59,5 млрд тенге

20,8 млрд тенге

Правомерность применения льгот и защитных мер

17 млрд тенге

5,5 млрд тенге

Нарушения условий таможенных процедур

9,3 млрд тенге

2,5 млрд тенге

Неверная классификация товаров

6,1 млрд тенге

2,6 млрд тенге

Досмотры

4,2 млрд тенге

3,2 млн тенге



