Таможня Алматы предотвратила вывоз старинных монет времен Монгольской империи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе таможенного контроля 22 января 2023 года должностными лицами таможенного поста «Жетысу» департамента государственных доходов по городу Алматы (далее-Департамент) на участке контроля за международными почтовыми отправлениями в аэропорту города Алматы предотвращён незаконный вывоз из Республики Казахстан старинных монет, следовавших в почтовом отправлении из Казахстана в Соединенные Штаты Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

Факт сокрытия монет в стенках упаковочного пакета для документов выявлен сотрудниками таможни в ходе сканирования посылки с использованием рентген установки.

Задержанные монеты предположительно были изготовлены в период с V по XIII века методом чеканки на территории Средней Азии и имеют историческую ценность.

Со слов заместителя руководителя Департамента Даурена Мустафина, обнаруженные предметы предположительно относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.

В настоящее время по выявленном факту изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет будет принято соответствующее процессуальное решение.

В последние время для контрабандного ввоза запрещенных товаров все чаще используются канал почтовых отправлений.

Только в 2022 в аэропорту города Алматы были пресечены десятки случаев перемещения через таможенную границу данным способом запрещенных к обороту товаров, в том числе наркотических и психотропных веществ, оружия и боеприпасов.





Фото: kgd.gov.kz