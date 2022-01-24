Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Таможенники содействовали ввозу табака для кальяна в Туркестанской области

    24 Января 2022, 13:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по Туркестанской области на границе пресечен факт незаконного ввоза табака для кальяна из Республики Узбекистан. Виновники - 5 специалистов таможенного поста «Капланбек» - по приговору суда осуждены к различным срокам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    «Должностные лица, пользуясь своими служебными положениями, оказали содействие в незаконном ввозе табака для кальяна «SERBETLI» общим весом 23 985 кг на общую сумму 59 596 729 тенге на территорию Казахстана из Республики Узбекистан. Приговором суда г.Туркестан специалисты таможенного поста «Капланбек» Муздыбаев К., Нурбаев Б., Күміс М., Алиев Б. приговорены к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, Исаев Н. приговорен к 4 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе АФМ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус