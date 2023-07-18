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    Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

    18 Июля 2023, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ПРООН в социальной сфере, цифровизации системы здравоохранения, создания мобильных фабрик для повышения навыков молодежи и улучшения лекарственного обеспечения.

    По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и проведению подобных встреч на регулярной основе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Правительство РК Минтруда РК
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