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    Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты»

    27 Июля 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра-министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой проведено совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты» по мониторингу реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года и Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В совещании принял участие секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев, который презентовал видение Проектного офиса с декомпозицией на республиканском, областном, районном и сельском уровнях, а также анализ сел, специализацию сельских округов, технологические карты, формирование кооперации и др.

    Председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов представил свое видение мониторинга реализации Программы повышения доходов населения, Концепции развития сельских территорий и проекта «Ауыл аманаты».

    Также на встрече были выслушаны мнения директора Yevniy consulting group Армана Евниева, экспертов партии AMANAT.

    По результатам обсуждений заместителем Премьер-Министра дано поручение выработать консолидированное решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Регионы Казахстана AMANAT
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