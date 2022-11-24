Тамара Дуйсенова пояснила, как будет усилена адресная соцпомощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание с заместителями акимов областей и городов республиканского значения и руководителями региональных управлений координации занятости и социальных программ. Глава Минтруда подвела итоги работы в социально-трудовой сфере за 10 месяцев т.г., а также рассказала, как будет усилена адресная социальная помощь населению с 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В мероприятии приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения, руководители комитетов, департаментов и дочерних организаций Минтруда, заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители региональных управлений координации занятости и социальных программ, а также управлений инспекции труда.

Говоря об оказании адресной социальной помощи (АСП), Тамара Дуйсенова сообщила, что со следующего года будет усилена соцподдержка детей из малообеспеченных семей за счет монетизации гарантированного социального пакета (ГСП), предоставляемого детям в возрасте от 1 года до 6 лет.

«В 2023 году на предоставление АСП запланировано выделение 73,9 млрд тенге, из них в республиканском бюджете предусмотрено 59 млрд тенге непосредственно на оказание адресной соцпомощи на каждого члена семьи и еще 9,5 млрд тенге на денежные выплаты вместо ГСП. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей», – сказала министр.

Глава Минтруда подчеркнула, что контингент для назначения АСП будет определяться посредствам Цифровой карты семьи, а выплаты будут осуществляться через НАО «ГК «Правительство для граждан». Это позволит обеспечить адресность и прозрачность оказания соцпомощи.

При этом глава Минтруда акцентировала внимание представителей местных исполнительных органов на необходимости вовлечения трудоспособных получателей АСП в активные меры содействия занятости.

«Мы даем соцпомощь непосредственно тем, кто нуждается, усиливаем поддержку детей. Акиматам, в свою очередь, необходимо обеспечить вовлечение трудоспособных получателей АСП в продуктивную занятость, контролировать оформление трудовых отношений и перечисление обязательных пенсионных взносов за работающих получателей АСП, а также держать на контроле целевое использование выделенных средств с учетом соблюдения доли софинансирования 80% из республиканского бюджета и 20% – из местных», – сказала глава Минтруда.





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