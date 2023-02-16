Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Тамара Дуйсенова обсудила с руководством ТШО вопросы трудоустройства высвобождаемых сотрудников

    16 Февраля 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Кевином Лайоном, в ходе которой стороны обсудили итоги работы компании в 2022 году и планы на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Кевин Лайон проинформировал главу Минтруда о принимаемых мерах по обеспечению безопасных условий труда, сокращении объемов сжигаемого газа, основных производственных показателях и достижениях, вкладе ТШО в экономику Казахстана, повышении казахстанского содержания при закупе товаров, работ и услуг, а также национализации кадрового состава компании – 95% рабочего персонала составляют граждане РК.

    Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам высвобождения персонала, задействованного на проектах будущего расширения и управления устьевым давлением, реализация которых сейчас находится на завершающей стадии. В связи с этим Тамара Дуйсенова отметила важность совместной работы по утвержденному алгоритму, для своевременного вовлечения высвобождаемых сотрудников в активные меры содействия занятости, в том числе путем перевода на другое место работы, трудоустройства на имеющиеся вакансии и другие.

    Министр также подчеркнула необходимость обеспечения равных условий и оплаты труда для казахстанцев и иностранных граждан, работающих в ТШО, с одинаковым уровнем квалификации.

    Кроме того, Тамара Дуйсенова дала ряд рекомендаций по повышению результативности Программы обучения безработных жителей Атырауской и Мангистауской областей, реализуемой ТШО в рамках Программы корпоративной социальной ответственности.

    В завершение встречи стороны договорились о совместном сотрудничестве в разработке проекта Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Минтруда РК Мангистауская область Нефть Трудоустройство Тенгиз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посредники при поставках продуктов делали необоснованные наценки в Атырау
    Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области
    Программу WIPON CASHBACK незаконно использовали налоговики в Атырау
    Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров