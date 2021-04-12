Там, где рождаются космонавты

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 12 апреля 2021 года весь мир отмечает знаменательную дату – ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дерзновенный и победный штурм Вселенной начался с казахской земли – маленького железнодорожного полустанка Торетам, рядом с которым был построен пятый испытательный полигон Министерства обороны СССР – космодром Байконур. 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-1», на его борту которого находился советский летчик Юрий Гагарин. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в 10.55 по московскому времени в районе деревни Смеловка Саратовской области. Так 60 лет назад Юрий Гагарин стал №1 космонавтом мира, проложив дорогу в космос всему человечеству, а казахская земля - родиной космонавтики.

Родина космонавтики

За шестьдесят лет в космосе побывало почти 570 человек и более 150 из них получили статус действующего космонавта на Байконуре, совершив свой первый полет с казахстанского космодрома. Если говорить точно – российский космонавт Петр Дубров - бортинженер космического корабля «Союз МС-18», стартовавшего с космодрома Байконур 9 апреля 2021 года, стал по счету 569 космонавтом мира.

В этот день на космодром Байконур приехали летчики-космонавты Казахстана, национальные герои страны Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов, чтобы проводить в космос своих молодых коллег и отдать дань благодарности космодрому Байконур – казахской земле, на которой они родились, стали космонавтами. У каждого из них был свой, непростой путь в космос. Знаковое событие разделило их жизнь на «до» и «после» полета в космос. Но главное, что объединяет этих особых людей, да и всех космонавтов, – это огромное чувство патриотизма, любви к планете Земля, как общей родине людей, чувство благодарности к Байконуру – причалу Вселенной, гостеприимной казахской земле, которая провожает и встречает своих космических сыновей и дочерей.

Есть еще один знаменатель в космической судьбе всех трех казахстанских космонавтов. Это человек, которого по праву можно назвать первопроходцем казахстанского космоса. Человек, который не только поддержал Т. Аубакирова, Т. Мусабаева и А. Аимбетова в их космических делах, но и проложил дорогу в космос своей стране. Это первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Именно Н. А. Назарбаев поставил перед руководством СССР вопрос о необходимости полета в космос представителя казахской национальности. И этим счастливчиком, первым казахом-космонавтом стал Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Токтар Аубакиров. Полет состоялся в октябре 1991 года.

Благодаря поддержке Н. А. Назарбаева трижды в космос летал первый космонавт суверенного Казахстана Талгат Мусабаев. Перед его первым полетом в июле 1994 года Президенты Казахстана и России совместным решением определили статус Т. Мусабаева таким образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Российской Федерации. В период парада суверенитетов бывших союзных республик это был принципиальный вопрос.

В дальнейшем стремление и высокий профессионализм позволили Т. Мусабаеву совершить еще два полета в космос в качестве командира международных космических экипажей. Общая продолжительность его космических экспедиций в 1994, 1998 и 2001 годах составила почти календарный год.

В сентябре 2015 года в космос полетел третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. И это решение продолжить казахстанскую космическую программу, несмотря на экономический кризис, также было принято Первым Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым.

В это праздничный день хотелось бы вспомнить эти исторические моменты, запечатленные собственным корреспондентом МИА «Казинформ» на космодроме Байконур.

Полет в космос первого казаха

Байконур, 2 октября 1991 года

…Старту международного экипажа космического корабля «Союз ТМ-13» с космодрома «Байконур» в составе россиянина Александра Волкова, первого австрийского космонавта Франца Фибека и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова предшествовала большая подготовительная работа. Это был сложный пуск не только в эмоциональном плане - прорыв в космос Австрии и Казахстана, но и в техническом - впервые в составе экипажа был летавший командир и два новичка - космонавта-исследователя, вместо плановых трех членов: командир, бортинженер, космонавт - исследователь.

По сути это был советско-австрийский экипаж, Волков был 60-м по счету космонавтом СССР, Аубакиров - 72-м, и, как оказалось позже, последним советским космонавтом. Казахстан, сумевший договориться с руководством Советского Союза о внеочередном полете своего первого космонавта, тщательно готовился к этому важному событию. В течение 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев трижды приезжал на Байконур. В январе была достигнута договоренность о полете казахского космонавта, в апреле Казахстан организовал на Байконуре грандиозный праздник, посвященный 30-летию полета в космос Юрия Гагарина, и в октябре Президент прибыл на космодром уже проводить в космос первого казаха.

2 октября 1991 года Байконур с казахской щедростью и гостеприимством принимал многочисленных гостей. По приглашению Президента Казахстана на космодром прилетели руководители большинства союзных республик. Это, по всей видимости, был не только повод поздравить Казахстан с космическим прорывом, но и возможность обсудить ситуацию с распадающимся на глазах великим Советским Союзом. В выступлениях Нурсултана Назарбаева чувствовалась озабоченность будущим советского космодрома, который находился на территории Казахстана. В своем заявлении перед стартом космического корабля с первым казахским космонавтом на борту он призвал все бывшие союзные республики совместно поддержать Байконур, чтобы не потерять уникальный космический комплекс.

Мусабаев вместе со своими коллегами - дублерами - россиянином Александром Викторенко и австрийцем Клеменсом Лоталлером в этот момент тоже давал интервью для прессы, комментировал на телевидении и радио это историческое событие для Казахстана. Дублеры, которые до последней минуты были в полной боевой готовности к старту, волновались не меньше основного экипажа. По традиции они последними простились с экипажем, который уезжал на стартовый комплекс. Обняв Токтара, Талгат почувствовал, какая огромная ответственность лежит сейчас на плечах его соотечественника. Фактически с этим полетом Казахстан заявлял о себе как государство, ставшее обладателем космодрома «Байконур», ведь месяц назад, 31 августа 1991 года, Байконур, в условиях распада Союза, был объявлен собственностью Казахстана.

В соответствии с порядком подготовки и проведения полета, экипаж дублеров выполнил ставшие традиционными в среде космонавтов различные ритуалы, в том числе поднял «космические» сто грамм за основной экипаж и успешный старт.

Вокруг царила атмосфера казахского тоя, наблюдательный пункт стартового комплекса «Союз» превратился в настоящий казахский аул, повсюду стояли юрты, из динамиков лилась казахская мелодия, над стартовыми комплексами космодрома впервые в истории звучала домбра…

И вот наступило время старта. Взоры всех, кто был на площадке наблюдательного пункта, устремились на стоящую в нескольких километрах ракету. Гагаринский старт замер в ожидании, и вдруг так неожиданно прозвучала долгожданная команда: «Пуск!» Сначала плавно отошли фермы от корабля, затем ракета почти исчезла в клубах дыма, потом она вырвалась из плена гари, и под ней появилось яркое пламя, круглое, как само солнце. Белоснежный «Союз» неспешно поднялся, задержавшись буквально на секунду, словно демонстрируя свое величие и красоту. И только теперь до всех донесся мощный гул, сотрясающий землю и человеческие души. Ракета неторопливо следовала по своей обозначенной траектории, оставляя на безоблачном байконурском небе знакомый специалистам инверсионный след.

Я в это время брала интервью у космонавта Алексея Леонова, который в прямом эфире комментировал космический полет, рассказывая об ощущениях космонавтов. «Так, так, вот сейчас должно произойти разделение», - взволнованно говорил Алексей Архипович. И дождавшись долгожданных слов о выводе корабля на орбиту, он выбросил вверх левую руку (в правой у него была видеокамера) и крикнул: «Мы победили!» Оказывается, все эти десять минут он держал скрещенными пальцы в знак везения и благополучного старта. Вокруг началось всеобщее ликование, а на трибуне наблюдательного пункта, где стояли руководители союзных республик, была зрелищная картина. Государственные мужи радовались, словно мальчишки.

Среди десятков лиц, одинаково искренних и неудержимых в своих эмоциях, будь то советский офицер, австрийский канцлер или союзный министр, я увидела крупным планом, как в фокусе телекамеры, лицо Президента. В этот миг спокойное выражение лица Нурсултана Абишевича стало торжественно-величественным, словно над миром поднималось знамя Казахстана! Вряд ли в тот момент он думал о том, что казахстанским первопроходцем космоса стал он сам.. Но я, как очевидец этих исторических событий и патриот Байконура, была уверена в этой абсолютной истине, как и все мои соотечественники.

Полет в космос первого космонавта независимого Казахстана

Байконур, 1 июля 1994 года

… Летать в космос, так же, как и жить в эпоху перемен, всегда сложно. Не успели специалисты космической отрасли России забыть внеочередной космический полет первого казахского космонавта, как на подходе был уже второй казах в космос. Так было и со статусом Талгата Мусабаева перед полетом. Казах, военнослужащий российской армии, какую страну он будет представлять в космосе? Этот вопрос волновал, прежде всего, самого Талгата. Жизнь, как всегда, ставила его перед выбором. Но в душе он был спокоен: он достиг главного - профессионального, а не просто представительского статуса - он летел в космос бортинженером.

Незадолго до заседания Межведомственной комиссии, два президента - Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин пришли к определению, которое устроило и казахстанцев, и россиян. Официальный статус бортинженера 16-ой экспедиции на станцию «Мир» Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.

За день до старта, 30 июня 1994 года состоялось заседание Государственной комиссии, которая утвердила основной экипаж в составе Юрия Маленченко и Талгата Мусабаева к полету на космическом корабле «Союз ТМ-19». На пресс-конференции, состоявшейся в этот же день, генеральный директор Российского космического агентства Юрий Коптев дал официальные разъяснения по статусу и условиям полета в космос казахского космонавта: «Казахстан не заплатил России ни копейки за полет космонавта Талгата Мусабаева и Россия взяла на себя все расходы, связанные с его подготовкой и полетом. Дело в том, что Талгат Мусабаев приступил к общекосмической подготовке в ЦПК им. Ю.А. Гагарина еще во времена СССР, в октябре 1990 года. Его полет был запланирован два года назад, когда Россия не ставила перед собой задачу взимать плату с Казахстана». Глава российского космического ведомства, тем не менее, подчеркнул, ссылаясь на мнения специалистов, что «этот полет, получивший сейчас международный статус, является исключением».

Эту мысль подтвердил в своем выступлении и генеральный конструктор НПО «Энергия» Юрий Семенов, который отметил, что этот полет с участием казахского космонавта готовился на чистом энтузиазме. «Космическая отрасль недополучает средства из госбюджета. Поэтому, для того, чтобы старт все-таки состоялся, нам пришлось взять миллиардные кредиты», - сказал он. А Юрий Коптев в дополнение добавил, что «пришлось брать взаймы ракету у военно-космических сил и даже топливо было выдано под долговые расписки».

В день старта, 1 июля 1994 года проводить в космос второго казахского космонавта, который стал первым по счету космонавтом суверенного Казахстана, на Байконур прибыл Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Кроме участия в торжественной церемонии проводов 16-ой космической экспедиции, казахстанская делегация во главе с Президентом проводила напряженные переговоры с руководством Министерства обороны, Военно-космических сил России по вопросам Байконура, и появилась на наблюдательном пункте № 2 площадки космодрома за 10 минут до старта корабля «Союз ТМ-19». Именно в это время первый телеканал Казахстана начал запись прямого репортажа с космодрома «Байконур». Интервью с Президентом Казахстана и руководителем российской делегации - первым заместителем Председателя Правительства России Олегом Сосковцом было доверено провести мне. По серьезным и озабоченным лицам первых руководителей было заметно, что разговор о дальнейшей судьбе Байконура в новых условиях аренды был не из легких.

Нурсултан Абишевич поблагодарил российское руководство за подготовку полета казахстанского космонавта Талгата Мусабаева, выразив надежду, что космодром «Байконур» будет служить на благо казахского и российского народов. Олег Сосковец, передав всем казахстанцам - своим землякам - приветствия от Президента и Премьер-министра России, отметил, что «исторически сложилось так, что наши народы России и Казахстана всегда должны быть вместе. Гарантом этого являются Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев».

Мы уложились с интервью за минуту до старта. Начиналось удивительное действо покорения Космоса Человеком, которое не требует никаких комментариев. Все молча смотрели на стоящую впереди в нескольких километрах ракету, в которой готовились к первому в своей жизни старту два военных летчика - казах и русский, эти два новых Гагарина.

И вот дана команда «Пуск!». Старт космического корабля «Союз ТМ-19» прошел успешно. Через 10 минут корабль, о котором Талгат в шутку говорил, что он назван в честь него: «ТМ, значит, Талгат Мусабаев», благополучно вышел на орбиту. Самочувствие Юрия Маленченко и Талгата Мусабаева было отличным.

Космический тандем Юрий Маленченко-Талгат Мусабаев получился необычным. Впервые за 20-летнюю историю пилотируемой космонавтики экипаж был составлен из двух нелетавших в космос человек. Обязательная практика наличия хоть одного члена экипажа с опытом космического полета объяснялась тем, что никто не мог гарантировать, каким будет состояние космонавта, который на отлично сдал все тесты на земле, в условиях невесомости. Чтобы избежать каких-то аварийных, внештатных ситуаций по человеческому фактору, хоть один должен быть проверен космосом. Но эта система была нарушена, и экипаж 16 экспедиции на орбитальный комплекс «Мир» понимал, что это для них серьезная проверка. Это была огромная ответственность и для тех, кто принял такое решение - отправить в полет нелетавших.

Во время космической экспедиции продолжительностью 126 суток экипаж Маленченко-Мусабаев работал на станции «Мир» с российскими космонавтами Валерием Поляковым, Александром Викторенко, Еленой Кондаковой, немецким астронавтом Ульфом Мербольдом и совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 11 часов 7 минут.

Полет в космос первого космонавта Казкосмоса

Байконур, 2 сентября 2015 года

2 сентября 2015 года в 10 часов 37 минут по времени Астаны с космодрома Байконур успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-18М» с международным экипажем на борту в составе россиянина Сергея Волкова, казахстанца Айдына Аимбетова и датчанина Андреаса Могенсена. В качестве бортинженера экспедиции отправился военный летчик, космонавт-испытатель РК Айдын Аимбетов. Спустя 10 суток Аимбетов, выполнив на орбите пятую по счету космическую программу РК, благополучно вернулся на Землю.

Дорога в космос Айдына Аимбетова была не из простых. Прошло 14 лет подготовки и ожидания, прежде чем исполнилась его заветная мечта полета в космос. В 2001 году он прошел жесткий отбор из 800 кандидатов в космонавты Казахстана, когда по показаниям медицинской комиссии прошли всего несколько человек. В период с 2003 по 2005 годы проходил общекосмическую подготовку в российском центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина, по итогам которой ему было присвоено звание «космонавт-испытатель». В августе 2008 года завершил специальную подготовку в составе группы специализации и совершенствования по транспортному пилотируемому кораблю «Союз ТМА» и российскому сегменту МКС. И перед самым ответственным моментом принятия решения о полете случился финансовый кризис, который отодвинул космический полет Аимбетова на долгие семь лет надежд и ожидания. Но решение о полете казахского космонавта не отменялось, и работа эта велась на всех уровнях, в том числе и самом высоком. Президент РК Нурсултан Назарбаев провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором согласована кандидатура Айдына Аимбетова для участия в полете на Международную космическую станцию.

«Я хорошо помню этот день. Это было 22 мая 2015 года. Неожиданный звонок главы Казкосмоса Талгата Мусабаева о моем полете в космос просто ошеломил. Я стоял как вкопанный, меня вернул в реальность взволнованный голос жены «Что случилось?». Я не могу сказать, что это была радость, это был просто шок. Тогда я подумал: сбылось! Тысячи пожеланий людей, который говорили: желаем тебе, чтобы ты все-таки полетел в космос, сбылись. Вот в чем сила благословения- бата!», -вспоминает Айдын Аимбетов. Уже с конца мая 2015 года А. Аимбетов возобновил подготовку в ЦПК им. Гагарина, а в июне изучал американский сегмент МКС в Космическом центре им. Джонсона НАСА в Хьюстоне (США).

В июле 2015 года Н.А. Назарбаев принял, а в сентябре встретил в Астане космонавта-испытателя Айдына Аимбетова после успешного полета в космос.

«Я благодарен Судьбе за этот великий шанс стать одним из 545 землян, летавших в космос. Это мой гражданский и человеческий долг - эффективно использовать свои знания и опыт, полученные в космосе, во благо своей страны», сказал по возвращении на Землю Айдын Аимбетов.

А Первый Президент Казахстана, говоря о значении освоения космоса, отметил: «Среди многих государств, которые хотели бы участвовать, мы если не единственные, то одни из таких немногих, кто запускает своих космонавтов в космос. Не одного, а троих. Наше сотрудничество с Российской Федерацией на космодроме Байконур дает нам такие плоды. Все затраты для космоса сразу не окупаются. Но весь мир стремится освоить космос. Вопрос не в сегодняшних выгодах. Космические затраты сулят огромные выгоды для научно-технического прогресса. То, что испытывается в космосе, невозможно делать на земле. Набирая весь опыт исследования на земле, ученые делают большие открытия. Поэтому любые деньги, которые государство направляет в космос, они окупаются. Весь мир соревнуется в этом», - отметил Н.Назарбаев.

«В 1960 году началось строительство крупнейшего в мире космодрома. Именно с этого космодрома человек преодолел земное притяжение. Первый спутник, первый человек, полетевший в космос. И с тех пор всех, кто вылетает с космодрома Байконур, мы принимаем, как своих родных земляков. - эти слова Елбасы, Первого Президента Казахстана еще раз подтверждают, что Байконур был, является и навсегда останется родиной космонавтов, землей, на которой рождаются и становятся космонавтами.