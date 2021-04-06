Талый сток формируется в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» провели очередную снегомерную съемку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации гидрометеорологической службы, снег в регионе тает неравномерно. Минимальная средняя высота – пять сантиметров - зафиксирована в окрестностях Чкалово Тайыншинского района, максимальная – 39 сантиметров - в окрестностях Булаево в районе М. Жумабаева. О неравномерности таяния снега говорят и замеры в разных точках. В окрестностях села Налобино 31 марта высота снега составляла 47 сантиметров, через пять дней – семь сантиметров. За те же пять дней в селе Явленке высота снега упала всего на два сантиметра, в Булаево – на три сантиметра.

«В семи пунктах наблюдения запас воды в снеге увеличился, в 22-х - снизился. Во многих пунктах наблюдаются слой снега, насыщенного водой, слой талой воды, что говорит о формировании талого стока. Весенне-зимний период этого года способствует сохранению снежного покрова в связи с более холодной зимой. Для сравнения, 5 апреля 2020-го года ни один из наблюдательных пунктов уже не проводил снегосъёмку из-за отсутствия снега на маршрутах», - рассказали в североказахстанском «Казгидромете».

Почва в этом году тоже оттаивает медленно. В прошлом году оттаивание регистрировали во всех пунктах наблюдения. В этом только в семи и то с глубины. Быстрее всего почва оттаивает на метеостанции в селе Чкалово - 50 сантиметров с глубины, промерзание на 5 апреля составляет 62 сантиметра. Минимальная глубина промерзания наблюдается в Петропавловске - 51 см, максимальная - в Рузаевке района им. Г. Мусрепова – более 150 сантиметров.

По прогнозу синоптиков, в конце первой декады апреля ожидается повышение температуры воздуха днём до 2-7 градусов тепла, местами – до плюс 10, ночью ожидается минус 2-7 градусов.