Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань»

    4 Апреля 2022, 14:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ» на 79 км произошел перелив воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 апреля текущего 2022 года в 17 часов 30 минут из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)» на 79 км (участок реконструкции моста Табантал) произошел перелив талой воды на объездной дороге. Повреждений на опорах строящегося моста не зафиксировано.

    Было ограничено движение от г. Алга до г. Кандыагаш для всех видов автотранспорта. В связи с сильным течением талых вод укрепление земляной насыпи инертными материалами и мешкотарой для сдерживания прибывающей талой воды является неэффективным. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по рытью дополнительного канала для пропуска талых вод.

    Движение будет открыто только после восстановления данного участка», - говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол».

    Фото:asfera.info

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане