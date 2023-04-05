Талые воды переливаются через республиканские автодороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два перелива через республиканские автодороги в районе им. Г.Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, из-за резкого прихода талых вод наблюдается перелив через проезжую часть на автодороге Р11 «Кокшетау-Рузаевка» км 191, недалеко от села Рузаевки. Длина - 30 метров, высота - 5-7 см. Второй перелив - через проезжую часть на автодороге М36 «Екатеринбург-Алматы» км 809, рядом село Токсан би. Длина - 41 метр, высота – 3-6 см.

В местах перелива установили сигнальные столбики, выставляется мешкотара, организовано дежурство. Задействована техника, работают сотрудники дорожных служб.

В социальных сетях пользователи размещают видео дорог, через которые идет вода.



