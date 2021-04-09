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    Талые воды переливаются через автодороги в СКО

    9 Апреля 2021, 18:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области талые воды переливаются через автомобильные дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый перелив через дорогу областного значения образовался в Есильском районе, перед селом Горное. Длина его 8 апреля была 30 метров и глубина 5 сантиметров. В 9 часов утра 9 апреля перелив сократился до 20 метров, поток воды уменьшился.

    Второй перелив наблюдают в районе Шал акына, на дороге республиканского значения «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», в 4-х километрах от села Каратал. Длина – 45 метров, глубина – 15 сантиметров. Заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил на брифинге, что проезд по дорогам есть. Сообщение с населенными пунктами не прерывалось.

    «В департаменте развернули оперативный штаб. Вчера поступило 19 обращений от жителей разных населенных пунктов. Снег тает, вода подходит к домам. Откачивали воду мотопомпами, углубляли канавы. Подтоплений жилых домов нет. В Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова началось вскрытие малых рек. Уровень воды в них повышается . Затем она пойдет в Ишим и в Сергеевское водохранилище. На водохранилище до перелива через гребень еще есть запас в 95 см. В прошлом году в этот период уже перелив наблюдался, приток был 1,4 кубометров в секунду, сейчас – 30. В прошлом году 9 апреля вода уже была возле Петропавловска», - рассказал М. Кангужинов.

    Спасатели продолжают противопаводковые мероприятия. Наблюдают за обстановкой в Акмолинской области, откуда вода приходит в Уалихановский район.

    М. Кангужинов заверил, что ситуация находится под контролем.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Дороги
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