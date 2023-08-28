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    Талибы запретили женщинам посещать национальный парк

    28 Августа 2023, 17:25

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Правительство Талибана запретило женщинам посещать национальный парк Банд-э-Амир в провинции Бамиан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Исполняющий обязанности министра добродетели и порока Афганистана Мохаммад Халед Ханафи заявил, что женщины в парке не носили хиджаб и призвал религиозных священнослужителей и органы безопасности запретить им въезд, пока не будет найдено решение.

    Банд-э-Амир является важной туристической достопримечательностью, став первым национальным парком Афганистана в 2009 году. Это популярное место для семей, и запрет на посещение парка женщинами не позволит многим насладиться парком.

    Бывший депутат парламента Афганистана Мариам Сулейманхил поделилась стихотворением о запрете, которое она написала в социальной сети X, ранее известной как Twitter, и написала: «Мы вернемся, я в этом уверена».

    Ферешта Аббаси из Human Rights Watch отметила, что женщинам запретили посещать парк в День женского равенства, и написала, что это «полное неуважение к женщинам Афганистана».

    У Талибана есть опыт введения запретов на занятия женщинами определенными видами деятельности на временной основе, в том числе им запретили посещать школы в декабре 2022 года.

    Запрет на посещение национального парка Банд-Э-Амир является последним в длинном списке видов деятельности, которые женщинам запрещено совершать с тех пор, как Талибан вернулся к власти в августе 2021 года.

    Недавно талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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