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    Талибы запретили майнинг и обращение криптовалют на территории Афганистана

    26 Августа 2022 19:00

    НЬЮ-ЙОРК.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Центральный банк Афганистана, контролируемый правительством радикального движения «Талибан» (запрещено в РК и многих других странах), ввел запрет на майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного офицера афганской полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Центральный банк дал нам распоряжение запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам использование мошеннических цифровых валют, таких как биткойн», - приводит агентство слова Саеда Шаха Саадата, начальника уголовного розыска в полицейском управлении провинции Герат.

    По его словам, за время действия запрета, введенного в этом месяце, талибы арестовали 13 человек, большинство из которых были отпущены под залог. Кроме того, в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, закрылось более 20 криптобирж.

    Bloomberg отмечает, что репрессии начались после того, как некоторые жители Афганистана обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления и не допустить их попадания в руки талибов. Криптовалюты стали популярным способом перемещения денег в стране, которая отрезана от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против «Талибана».

    Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 7 сентября радикалы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.


    Фото: sun9-46.userapi
    Афганистан Мировые новости Криптовалюта Талибан
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