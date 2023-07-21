Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане

КАБУЛ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, созданное после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в Казахстане), представило список рекомендаций, несоблюдение которых якобы стало причиной запрета деятельности салонов красоты по всей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил афганский телеканал TOLOnews, согласно утверждению министерства, четыре месяца назад косметические салоны получили «перечень обязательных требований», без выполнения которых они не имели право продолжить работу. Речь среди прочего шла о «выделении места для проведения клиенткам процедуры омовения», которая в обязательном порядке должна проводиться перед нанесением макияжа. Работницы индустрии красоты также должны были «совершать молитву в отведенное для этого время» и следить за тем, чтобы посетительницы носили хиджаб. По словам представителя ведомства Акифа Мухаджира, отказ салонов выполнять эти правила привел к решению об их закрытии.

Союз женских салонов красоты, однако, обвинил министерство в том, что оно якобы «и не планировало контролировать выполнение рекомендаций». «Они [власти] должны были провести проверку и проконтролировать, кто [именно] не соблюдает [эти] 14 основных правил», - приводит телеканал слова одного из визажистов. Другой представитель индустрии призвал правительство «дать шанс» заведениям, выполняющим требования, продолжить работу, поскольку их работницам нужно «кормить свои семьи». По данным афганского профсоюза женщин-визажистов, если решение о закрытии салонов будет окончательным, более 50 тыс. сотрудниц в 12 тыс. женских салонах по всей стране окажутся безработными.

Газета Hasht-e Subh Daily в начале месяца сообщила о том, что министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного с 25 июля запретит работу в стране женских салонов красоты. Ведомство утверждало, что устные указания по этому поводу дал лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. По мнению афганских властей, услуги по коррекции формы бровей и наращиванию волос «противоречат шариату». Решение о закрытии салонов было также якобы продиктовано стремлением «сохранить семейный бюджет простых афганцев», поскольку затраты афганских женщин на услуги поддержания красоты в условиях неблагоприятной экономической ситуации якобы «стали заоблачными» и «ненужным расточительством».

В среду десятки афганских женщин вышли на акцию протеста против запрета на работу салонов красоты. Для ее разгона силам безопасности пришлось прибегнуть к использованию пожарных шлангов и электрошокеров, сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана, которое контролируется движением «Талибан» (запрещено в Казахстане) издало приказ в месячный срок закрыть все парикмахерские и салоны красоты в стране.