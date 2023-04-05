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    «Талибан» запретил афганским женщинам работать в ООН

    5 Апреля 2023, 15:57

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Движение «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане - примечание редакции) запретило афганским женщинам работать в учреждениях Организации Объединенных Наций (ООН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В ООН заявили, что, хотя письменного сообщения не было, талибы проинформировали организацию устно.

    Афганцам - и мужчинам, и женщинам, работающим в учреждениях ООН, сказали не выходить на работу в течение 48 часов, пока талибы не достигнут ясности по этому вопросу.

    Афганки, работающие в ООН за пределами Афганистана, освобождены от запрета.

    С момента захвата власти талибами в 2021 году права женщин нарушаются все сильнее.

    ООН считает данный шаг «Талибана» (организация, запрещенная в Казахстане) «неприемлемым». Представитель организации заявил, что это очень тревожная тенденция.

    Сотрудницы женского пола играют жизненно важную роль в операциях по оказанию помощи на местах, особенно в выявлении других нуждающихся женщин. ООН работает над доставкой гуманитарной помощи 23 миллионам человек в Афганистане, переживающем тяжелый экономический и гуманитарный кризис.

    ООН заявила, что в восточной провинции Нангархар местные власти движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане) еще во вторник не разрешили афганским женщинам работать на объектах ООН.

    «Я решительно осуждаю запрет, не разрешающий нашим афганским коллегам работать в афганской провинции Нангархар. Если эту меру не отменить, это неизбежно подорвет нашу способность доставлять жизненно важную помощь людям, которые в ней нуждаются», - написал в своем официальном аккаунте в Twitter Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

    После прихода талибов к власти подросткам женского пола и женщинам запретили посещать школы и колледжи. Женщины должны быть одеты так, чтобы открыты были лишь глаза, и должны быть в сопровождении родственника-мужчины, если они путешествуют на расстояние более 72 км от дома.

    В ноябре прошлого года женщинам запретили посещать парки, спортзалы и бассейны, что лишило их свободы.

    В прошлом месяце по неизвестным причинам была арестована Матиулла Веса - известный афганский активист в сфере женского образования.

    В феврале профессор Исмаил Машал, откровенный критик запрета правительства Талибана (организация, запрещенная в Казахстане) на образование для женщин, также был арестован в Кабуле во время раздачи бесплатных книг.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ООН Права человека Афганистан Мировые новости
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