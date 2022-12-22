Талибан выставил вооруженные патрули возле вузов в Афганистане

АММАН. КАЗИНФОРМ – Движение Талибан (запрещено в РК), пришедшее к власти в Афганистане в прошлом году, ввело запрет женщинам получать высшее образование, после чего выставило вооруженные патрули вблизи университетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ToloNews.

Во вторник Министерство высшего образования «Исламского Эмирата Афганистан» (самоназвание сформированного талибами правительства) приказало приостановить высшее образование для студенток в Афганистане до следующего объявления.

Такое решение вызвало международное осуждение и отчаяние среди молодежи страны.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) также призвала де-факто власти «вновь открыть школы для девочек после шестого класса и отменить все меры, препятствующие полноценному участию женщин и девочек в повседневной общественной жизни». А Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал запрет «еще одним ужасающим и жестоким ударом по правам афганских женщин и девочек и прискорбной неудачей для всей страны».

С августа 2021 года талибы запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин и девочек, исключили женщин из большей части рабочей силы и запретили им посещать парки, спортивные залы и общественные бани.

«Если половина населения не сможет внести значимый вклад в жизнь общества и экономики, это окажет разрушительное воздействие на всю страну», - считает МООНСА.

Принятое решение осудили страны с преимущественно мусульманским населением, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан, Катар и Турцию.

Министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швейцарии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, а также Верховный представитель Европейского союза также выпустили совместное заявление, в котором осудили решение талибов.

Так, МИД Саудовской Аравии призвало талибов «отменить это решение, которое вызывает удивление во всех исламских странах».

Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции, также осудил это решение и написал в Twitter, что запрет «противоречит духу ислама» и «не имеет места в религии».

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха также высказался по поводу решения талибов и «выразил глубокую обеспокоенность и осуждение этого обескураживающего решения».

Некоторые женщины устроили акции протеста в столице Кабуле в среду, сообщает BBC.

«Сегодня мы вышли на улицы Кабула, чтобы поднять свой голос против закрытия женских университетов», — заявили протестующие из группы «Единство и солидарность афганских женщин».

В среду силы безопасности Талибана направились в некоторые университеты и образовательные центры в Кабуле, чтобы обеспечить соблюдение изданного накануне вечером указа, запрещающего большинству женщин любое образование после шестого класса.

Со слов студентов и очевидцев, присутствие сил безопасности возле университетов было выше, чем обычно, и вооруженные силы движения «Талибан» приказали студенткам уйти, даже если они собирались выполнять административные задачи, передает AlJazeera.

Между тем, ряд официальных лиц «Талибана», в том числе заместитель министра иностранных дел и представитель администрации, в последние месяцы высказывались в пользу образования женщин.

Последнее слово при принятии важных решений остается за верховным духовным лидером талибов, базирующимся в южном городе Кандагаре.

Большинство девочек не могут ходить в школу после начальных классов. Администрация Талибана заявила, что работает над планом среднего образования для девочек, но не назвала сроки.

Сентябрь 2021: В сентябре прошлого года было объявлено, что женщины могут посещать университеты с гендерно разделенными входами и классами, но в них могут преподавать только профессоры того же пола или старики. Другие ограничения включали ношение хиджаба как часть обязательного дресс-кода.

Март 2022: В марте этого года должны были вновь открыться средние школы для девочек, но талибы отменили директиву, и десятки тысяч подростков были исключены из школы и им было приказано оставаться дома.

Май 2022: Верховный лидер талибов Хибатулла Ахунзада приказывает женщинам 7 мая полностью прикрывать себя, включая лицо, в общественных местах и ​​вообще оставаться дома. Женщинам также запрещено совершать междугородние поездки без сопровождения мужчин.

Август 2022: 13 августа члены движения «Талибана» избили демонстрантов, скандировавших «хлеб, работа и свобода», и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию возле Министерства образования в Кабуле.

Ноябрь 2022: Женщинам запрещено посещать парки, увеселительные ярмарки, спортивные залы и общественные бани.

Декабрь 2022: Талибы проводят свою первую публичную казнь с момента возвращения к власти, был казнен осужденный убийца в провинции Фарах.

Фото AFP/AlJazeera



