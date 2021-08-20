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    Талибан провел обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

    20 Августа 2021, 15:51

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Члены движения «Талибан» провели обыски в консульствах Индии в городах Кандагар и Герат, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на канал NDTV.

    В среду талибы посетили закрытые консульства Индии в афганских городах Кандагар и Герат, где провели обыски в поисках документов. После рейда боевики забрали часть припаркованных автомобилей у обоих диппредставительств. Какой-либо информации о других индийских учреждениях в Афганистане не получено.

    Помимо посольства в Кабуле, Индия располагает четырьмя другими дипломатическими учреждениями в Афганистане – консульствами в Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе и Джелалабаде. Учреждения были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину за несколько дней до того, как талибы взяли эти города под свой контроль.

    Посольство Индии в Кабуле на данный момент официально остается открытым. После отправки дипломатов на родину работу в нем обеспечивают служащие из числа афганских граждан, передает ТАСС.

    Между тем на этой неделе руководство «Талибана» заявило, что просило боевиков воздерживаться от входа в пустые посольства других стран, а также не трогать их имущество.

    Как сообщает ВВС, после захвата власти в стране «Талибан» проводит в обыски в столице, пытаясь найти и идентифицировать афганцев, которые работали на силы НАТО или предыдущее афганское правительство.

    Предупреждение, что группа нацелена на «коллаборационистов», содержится в конфиденциальном документе норвежского центра глобального анализа RHIPTO, который предоставляет разведывательные данные ООН.

    «В настоящее время «Талибан» преследует большое количество лиц, и угроза совершенно очевидна», - отметил Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу докладчиков.

    Он предупредил, что любой человек, внесенный в черный список талибов, находится в серьезной опасности и что возможны массовые казни.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Афганистан Индия
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