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    Талгату Мусабаеву вручили наградное оружие

    28 Апреля 2020, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате на расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев вручил сенатору Талгату Мусабаеву наградное оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    «По решению Правительства Казахстана за заслуги перед страной поздравляем Вас и вручаем пистолет. Вы достойно вписали свое имя в историю нашей республики», - сказал Е. Тургумбаев, вручая Т. Мусабаеву награду.

    Огнестрельное нарезное оружие было вручено Талгату Мусабаеву по постановлению Правительства за заслуги перед государством.

    Именно сегодня, 28 апреля, 19 лет назад Талгат Мусабаев совершил третий космический полет в качестве командира космического корабля «Союз ТМ-32», в котором он вывез на орбиту первого космического туриста. Этим полетом была открыта эра космического туризма. На землю экипаж Талгата Мусабаева вернулся на корабле «Союз ТМ-31». Это был первый космический полет с планеты Земля в 21 веке и в третьем тысячелетии. Кроме того, в 2019 году исполнилось 25 лет с момента первого полета Т. Мусабаева.

    Талгат Мусабаев – первый космонавт суверенной Республики Казахстан, первый казах в открытом космосе. Впервые в истории взял флаг и герб Республики Казахстан в космос в 1994 году. 13 июля 2017 года Указом Главы государства назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Сенат МВД РК
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