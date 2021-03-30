Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Талгат Жанжуменов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

    30 Марта 2021, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Талгат Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла им. Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

    Трудовую деятельность начал на воинской службе в Вооруженных силах РК.

    В 2019 г. занимал пост первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

    С июня 2019 года и по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Отставки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая