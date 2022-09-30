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    Талгат Жакан освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента РК

    30 Сентября 2022, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Талгат Жакан родился 7 января 1965 года в Алматы.

    В 1987 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в 2018 году – магистратуру Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, магистр экономики.
    1987 -1988 годы - главный бухгалтер Кызылтуской районной нефтебазы Кокчетавского областного управления госкомнефтепродукта КазССР.
    1988 - 1991 годы·- инженер, экономист, инженер-экономист, ведущий инженер Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза.
    1992 - 1996 годы - главный контролер-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан.
    1996 - 2007 годы - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель директора валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
    В 2007 году - советник министра иностранных дел Республики Казахстан.
    2007 - 2010 годы - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.
    2010 - 2012 годы - заведующий отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
    В 2012 году - советник Премьер-Министра Республики Казахстан.
    2012 - 2014 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.
    2014-2016 годы - директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, Москва.
    2016 - 2021 годы - член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
    С 10 сентября 2021 года - руководитель ГУ «Управление материально-технического обеспечения» при Управлении делами Президента Республики Казахстан.
    25 января 2022 года был назначен заместителем управляющего делами Президента РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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