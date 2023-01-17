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    Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции

    17 Января 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальным представителем - пресс-секретарем Министерства юстиции РК назначен Талгат Уали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Талгат Канатович Уали родился в 1988 году в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

    В 2009 году окончил университет «Кайнар» г. Семей по специальности экономист.

    Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом на городском телеканале ТВК-6 г. Семей.

    В 2011 году - выпускающий редактор филиала РТРК «Qazaqstan».

    В 2012 году - журналист службы новостей телеканала «ЭРА».

    В 2015 году - журналист службы новостей Агентства «Хабар».

    С начала 2016 года - специальный корреспондент Президентского пула службы новостей, телеведущий, журналист телеканала «Atameken Business Channel».

    До назначения работал официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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