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    Талгат Сырымбетов проведет бой с иорданцем Мохамедом Абу-Джаджехом на ЧМ в Ташкенте

    3 Мая 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 3 мая, один казахстанский боксер выступит на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии (15:00 по Астане) на ринг выйдет Талгат Сырымбетов, который выступает в весовой категории до 60 килограммов. На стадии 1/16 финала он сразится с иорданцем Мохамедом Абу-Джаджехом, действующим чемпионом Азии. Этот бой запланирован четвертой парой на ринге Б. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Это второй бой Талгата Сырымбетова на чемпионате мира в Ташкенте: он стартовал с уверенной победы над боксером из Таиланда Сакда Руамтхамом. На данный момент на ЧМ-2023 выступили четыре казахстанских боксера, включая Сырымбетова, и все они одержали победы — также успеха в стартовых боях добились Санатали Тольтаев (63,5 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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