Талгат Сатиев возглавил Комитет геологии Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сатиев Талгат Бактиярович назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина. По специальности техник-геофизик, горный инженер.

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в г. Семей. Работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения «Востказнедра» в г. Семей.

С 2013 по 2014 годы занимал должность руководителя Департамента по геологии «Востказнедра» в г. Усть-Каменогорск. С 2014 по 2019 годы работал заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.