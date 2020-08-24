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Талгат Сатиев возглавил Комитет геологии Минэкологии РК

24 Августа 2020 09:27
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Талгат Сатиев возглавил Комитет геологии Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сатиев Талгат Бактиярович назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина. По специальности техник-геофизик, горный инженер.

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в г. Семей. Работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения «Востказнедра» в г. Семей.

С 2013 по 2014 годы занимал должность руководителя Департамента по геологии «Востказнедра» в г. Усть-Каменогорск. С 2014 по 2019 годы работал заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.


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#Экология   #Назначения  
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