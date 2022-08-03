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    • Талгат Сатиев освобожден от должности председателя Комитета геологии РК

    3 Августа 2022 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сатиев Талгат Бактыярович освобожден от должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Сатиев Талгат Бактыярович родился 7 июня 1973 года в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева.

    Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом Семипалатинской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения «Востказнедра» в Семее.

    В разные годы работал главным специалистом- инспектором, начальником Семейской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения, заместителем руководителя, руководителем департамента по геологии «Востказнедра» Усть-Каменогорска.

    В 2014 году назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК, затем заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития, заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    С 2021 года по настоящее время трудился в должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.


    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Отставки #Минэкологии
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