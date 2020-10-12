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    Талгат Мусабаев выступил в качестве международного наблюдателя на президентских выборах в Таджикистане

    12 Октября 2020, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 октября депутат Сената Талгат Мусабаев принял участие в работе группы международных наблюдателей за президентскими выборами в Таджикистане от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Мониторинговая группа провела встречи с руководством обеих палат Маджлиси Оли (Парламента), кандидатами в президенты Таджикистана, руководством Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан.

    Спикер нижней палаты Парламента Таджикистана отметил важную роль Межпарламентской Ассамблеи СНГ в деле развития демократического института наблюдения за выборами. Он приветствовал парламентариев стран Содружества и пожелал коллегам плодотворной и эффективной работы.

    Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам рассказал о деятельности окружных и участковых избирательных комиссий Таджикистана. И сообщил зарубежным делегатам о том, что на выборы были аккредитованы 167 международных наблюдателей и более 270 журналистов из разных стран.

    На территории Таджикистана к президентским выборам было создано 68 окружных и 3375 участковых избирательных комиссий, кроме того, в 29 зарубежных странах открыто ещё 39 участков для голосования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сенат Выборы Таджикистан
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